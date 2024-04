CNH Pai D'égua: lista final de aprovados na 2ª fase do programa será divulgada nesta sexta-feira

A relação final de candidatos classificados no Programa Social CNH Pai D'égua será divulgada nesta sexta-feira (19/04) pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A lista é referente às pessoas inscritas no programa em mais de 80 municípios das regiões de trânsito de Abaetetuba, Capanema, Marajó, Paragominas, Tucuruí e Região Metropolitana, e poderá ser consultada no site cnhpd.detran.pa.gov.br.

Após a divulgação, os classificados vão receber os passaportes de forma virtual, com a data e local da matrícula. O Detran reforça que, para o ato de matrícula, os aprovados devem apresentar original e cópia de:

• Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, nos casos de mudança e adição de categoria;

• CPF;

• comprovante de residência atualizado;

• certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa;

• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará, com vencimento máximo de 90 dias.

"A matrícula é a etapa de ingresso no programa, na prática, pois ela dá início aos procedimentos que antecedem as aulas nos Centros de Formação de Condutores (autoescolas) e emissão da CNH. Por isso, os candidatos devem ficar atentos e não faltarem ao dia agendado pelo Detran", explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

VEJA MAIS

Foram mais de 200 mil inscritos nesta segunda fase do programa, em que o Detran destinou 20 mil vagas, sendo 60% delas reservadas para ampla concorrência, 10% para pessoas com deficiência e 30% para mulheres.

O Programa Social CNH Pai D'égua é uma iniciativa do Governo do Pará, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda. Em Belém, dos 20 mil classificados, 10.361 vagas foram preenchidas por mulheres (51,8%) e 9.639 por homens (48,2%). Deste total, 719 são pessoas com deficiência (PcDs).