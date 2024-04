CNH Pai D'Égua tem alteração no cronograma; entenda o motivo e veja as novas datas

As datas do cronograma do programa social CNH Pai D'égua sofreram alterações, conforme informou o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) nesta quinta-feira (10/041). Com exceção de Belém, onde o processo já está concluído, nos demais municípios, o calendário passa a vigorar com novas datas de inscrição, lista de aprovados, entrega de passaporte e matrícula. A alteração com os novos prazos foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.

Segundo o Detran, a mudança acontece devido a uma atualização no sistema de informação do departamento, que precisou passar por atualização. Sem prejuízo para quem quer participar do programa, o novo calendário estendeu os prazos e permitirá que os futuros beneficiários tenham mais tempo para se adequar às regras do Programa, especialmente, a apresentação dos documentos obrigatórios.

Novo cronograma

Atualmente, o programa encontra-se com as inscrições encerradas para mais de 80 municípios das regiões de trânsito de Abaetetuba, Capanema, Marajó, Paragominas, Tucuruí e Região Metropolitana. Para estas regiões, a lista de aprovados que seria divulgada na próxima sexta-feira (12/04), agora, será publicada no dia 19 de abril e a matrícula dos futuros aprovados passou para o período de 13 a 22 de maio.

Com isso, as regiões de trânsito de Santarém, Altamira, Itaituba passarão a ter as inscrições iniciadas em 27 de maio. Da mesma forma, Marabá, Parauapebas e Redenção poderão realizar as inscrições a partir de 29 de julho. O calendário completo com as novas datas e prazos de cada etapa do CNH Pai D'égua pode ser acessado no site do Detran.

“É uma medida preventiva para deixar os candidatos com mais tempo para se prepararem para as próximas etapas do CNH Pai D'Égua. Diante do grande público alcançado pelo programa, para que todos possam iniciar e concluir seus processos de forma segura e prática”, explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Segundo Renata, “é importante que todas as pessoas que estão aguardando a lista de aprovados, bem como todas as demais interessadas em participar do programa nas regiões onde as inscrições ainda vão começar, leiam o edital e acessem o novo calendário para não ficar de fora do programa”, acrescenta.

O que é o programa CNH Pai D'égua

O CNH Pai D'égua iniciou no mês de janeiro deste ano e cerca de 20 mil beneficiários de Belém já estão em processo de realização de exames e em fase de aulas nos Centros de Formação de Condutores (autoescolas). Ao todo, 60 mil pessoas dos 144 municípios terão acesso à CNH gratuita para ajudar no incremento da renda familiar.