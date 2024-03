Detran realiza ação em Marituba e inscrições para CNH Pai D'égua passam de 100 mil

A segunda fase do programa "CNH Pai D'égua", do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), registrou mais de 100 mil inscrições. Esta etapa contemplou diversos municípios, incluindo os da região Metropolitana de Belém e Marajó, além de Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí. As inscrições para o programa seguem até o próximo dia 27 e são feitas pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, e adicionar ou mudar de categoria.

"Mais uma vez o programa já se mostra um sucesso nesta segunda fase e estamos felizes em poder levar este programa social para a população, que poderá obter sua CNH de forma totalmente gratuita e gerando renda para estas pessoas", afirmou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho. Nesta segunda fase, o Detran destinou 20 mil vagas, sendo 60% delas reservadas para ampla concorrência, 10% para pe​ssoas com deficiência e 30% para mulheres.

Para facilitar o acesso aos interessados, nesta terça-feira (19), o órgão realizou uma ação na Praça Matriz, em Marituba, para a inscrição presencial dos candidatos que não dispõem de acesso a computador e internet.

O autônomo Fernando Nascimento, de 23 anos, é um dos jovens que procurou o atendimento presencial do órgão no município em busca da tão sonhada CNH. "Esse programa é muito importante porque a CNH serve para muitas coisas, especialmente serviço, queríamos muito essa oportunidade para tirar", disse.

"É muito importante para mim ter esse documento e as condições financeiras não estão dando, a abertura desse programa é uma felicidade muito grande, é muito importante olhar para a comunidade nesse sentido", agradeceu a autônoma Ângela Maria Santos, de 54 anos, que também aproveitou a ação em Marituba.