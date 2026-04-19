Mulher e recém-nascido são resgatados em 'casca' de geladeira durante alagamento em Ananindeua

Uma mulher e um bebê recém-nascido foram resgatados de forma inusitada na tarde deste domingo (19), durante a forte chuva que atingiu a Grande Belém. O caso ocorreu no bairro Jibóia Branca, em Ananindeua, onde ruas ficaram completamente alagadas.

Diante da dificuldade de locomoção e do nível elevado da água, vizinhos improvisaram um “transporte” utilizando a estrutura de uma geladeira para retirar a mulher e o bebê do local com segurança.

Segundo moradores da área, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos quatro vezes, mas não houve resposta até o momento do resgate. Diante da urgência da situação, a própria vizinhança se mobilizou para garantir a retirada da mãe e da criança da área de risco.