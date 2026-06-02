Morre aos 81 anos Mestre Bezerra, pioneiro da capoeira no Pará

Morreu na segunda-feira (1º/6) Antônio Bezerra dos Santos, mais conhecido como ‘Mestre Bezerra’, um dos pioneiros da capoeira no Pará. A informação foi divulgada pelo Instituto Mestre Bezerra por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

No comunicado, a instituição lamentou a morte do capoeirista e destacou sua contribuição para a difusão da modalidade no Estado. "Mestre Bezerra dedicou sua vida à capoeira, à cultura e à formação de inúmeras pessoas", informou a nota.

Na nota de pesar, o Instituto afirmou que a trajetória do mestre permanecerá como referência para alunos, amigos e integrantes da comunidade da capoeira. "Seu corpo descansa, mas sua obra permanece. Seu exemplo continuará guiando aqueles que aprenderam com sua vida, sua coragem e seu amor pela cultura e pelo próximo", declarou a instituição.

O comunicado também destacou que o legado construído por Mestre Bezerra continuará presente na história da capoeira paraense. "Obrigado, Mestre Bezerra. Sua história será eterna", concluiu a nota.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre os atos fúnebres.

Trajetória

Mestre Bezerra teve papel importante na consolidação da capoeira paraense. Em 8 de outubro de 1974, realizou o primeiro batismo da capoeira no Pará, ocasião em que graduou doze alunos. A iniciativa é considerada um marco para a organização da prática no Estado.

Além da atuação na formação de capoeiristas, ele era membro vitalício da Confederação Brasileira de Capoeira e integrava o Conselho Consultivo da Capoeira do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Pará.