VÍDEO: Morador de Abaetetuba constrói jet ski de madeira e surpreende nas redes

Um carpinteiro naval de Abaetetuba chamou atenção ao construir uma réplica de jet ski feita em madeira nas ilhas do município. Inspirada no modelo Sea 400, a embarcação tem cerca de 4,5 metros de comprimento e foi equipada com um motor Kawashima de 38 HP.

O projeto foi desenvolvido na comunidade do Rio Anequara e impressiona pelo acabamento e pelos detalhes da estrutura, que reproduzem características dos modelos convencionais.

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Segundo os responsáveis pela construção, o motor conta com sistema de resfriamento, necessário em embarcações com compartimento fechado para evitar superaquecimento durante a navegação.

Conhecida pela tradição na carpintaria naval, Abaetetuba é referência na construção artesanal de embarcações de madeira.