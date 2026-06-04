VÍDEO: Morador de Abaetetuba constrói jet ski de madeira e surpreende nas redes
Inspirada no modelo Sea 400, embarcação artesanal foi construída com madeira para navegar pelos rios da região
Um carpinteiro naval de Abaetetuba chamou atenção ao construir uma réplica de jet ski feita em madeira nas ilhas do município. Inspirada no modelo Sea 400, a embarcação tem cerca de 4,5 metros de comprimento e foi equipada com um motor Kawashima de 38 HP.
O projeto foi desenvolvido na comunidade do Rio Anequara e impressiona pelo acabamento e pelos detalhes da estrutura, que reproduzem características dos modelos convencionais.
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Segundo os responsáveis pela construção, o motor conta com sistema de resfriamento, necessário em embarcações com compartimento fechado para evitar superaquecimento durante a navegação.
Conhecida pela tradição na carpintaria naval, Abaetetuba é referência na construção artesanal de embarcações de madeira.
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