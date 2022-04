Festival de tatuagem agita o fim de semana em Ananindeua

Neste sábado (23) começa a primeira edição do "Flash Tatoo" no Shopping Metrópole Ananindeua. A temporada de tatuagens pequenas, organizada pelo Studio MacGyver, será voltada tanto para aqueles que querem uma nova arte no corpo como para quem deseja fazer isso pela primeira vez.

De 23 a 27 de abril, o Studio MacGyver estará com preços especiais, abaixo dos que são cobrados normalmente pela loja, para estimular a participação do público. No período do evento, diversos modelos estarão disponíveis em um mural onde o cliente poderá escolher sua 'Flash Arte' - tatuagem pequena e com poucos detalhes, que são feitas em pouco tempo. Se o cliente preferir, também poderá levar o seu próprio modelo para fazer o orçamento.

Tatuagens não são mais irreversíveis

O surgimento das tatuagens, uma das mais cultuadas formas de expressão do mundo, remonta ao período entre 4000 e 2000 a.c. Cada arte tem um significado particular e pode registrar até mesmo parte importante de uma história gravada na pele.

Até algum tempo atrás, as tatuagens eram irreversíveis. Quem decidia fazer uma precisava estar ciente de que iria conviver com ela para o resto da vida. Mas, hoje, com o avanço da tecnologia e dos processos aplicados à saúde, elas podem ser removidas, substituídas e até refeitas.

Programação do Flash Tatoo começa neste sábado (Divulgação)

Onde fazer a sua tatuagem

Os interessados em fazer uma tatuagem podem comparecer ao Studio Macgyver, situado no piso L2 do Shopping Metrópole Ananindeua. Para os tatuadores, a expectativa para o evento é a melhor. "Esperamos poder mostrar um pouco do nosso trabalho para o público, levando uma experiência única tanto para quem vai fazer uma tatuagem, como para estiver acompanhando o evento. As pessoas vão poder ver o passo a passo do processo, desde a aplicação no papel até a finalização na pele, com qualidade e biosegurança", conta Susi MacGyver, uma das responsáveis pela organização do Flash Tattoo.

Serviço:

Flash Tattoo

Data: 23 a 27 de abril

Horário: das 10h às 22h

Onde: Studio Macgyver - Piso L2, Shopping Metrópole Ananindeua

Valor: Entre R$ 100,00 e R$ 300,00