Palmeirense perde aposta e tatua goleiro Cássio, do Corinthians, nas nádegas; veja

Um torcedor do Palmeiras viralizou nas redes sociais após fazer uma tatuagem inusitada. O palmeirense marcou na própria pele o momento em que o goleiro Cássio, do Corinthians, levantou a taça do Mundial de Clubes da Fifa, em 2012. Mais incomum que o desenho foi o local onde a tatuagem foi feita: nas nádegas.

De acordo com o site SCCP Online, o torcedor do Palmeiras perdeu uma aposta para um amigo corinthiano. O palmeirense havia prometido tatuar a imagem nas nádegas se Verdão não vencesse o Chelsea na final do Mundial de Clubes de 2022. A partida terminou com vitória de 2 a 1 dos ingleses.