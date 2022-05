Só para os goleiros: empresa promove Circuito Nacional de 'Gol a Gol' em Ananindeua; inscrições estão abertas

O Pará receberá a quinta etapa do Circuito Gol a Gol 2022. O evento é organizado pela empresa de material esportivo Poker e, pela primeira vez, será realizado na região Norte do Brasil. A competição é voltada para goleiros amadores e será disputado no dia 12 de junho, na Ronaldo Academy, em Ananindeua, a partir das 9h. As inscrições estão abertas e o campeão de cada etapa leva uma premiação em produtos Poker, além de um par de luvas e a bola da competição.

VEJA MAIS

Podem participar atletas de ambos os sexos com a idade a partir dos 16 anos completos. As inscrições podem ser feitas através deste site e custam a partir de R$ 99. Os kits aos participantes serão entregues no dia do evento, na Ronaldo Academy, às 8h.

O diretor de marketing da Poker, Rogério Caduro, falou da expansão do evento e de ter o Pará como sede de uma das etapas da competição, que no total terá 10 etapas.

“Queremos estar presentes em todos os cantos do país, dando a oportunidade para todos os goleiros demonstrarem suas habilidades nos chutes a gol, em um evento criado especialmente para valorizar esta posição”, disse, Rogério Cauduro.

O torneio foi criado em 2019, com jogos simultâneos e foi pensado para explorar os fundamentos dos goleiros, lançamentos, defesas e chutes, além de revelar novos goleiros As cinco últimas etapas terão duas vagas por etapa na grande final. O campeão “geral” do Circuito Gol a Gol, ganhará um ano de patrocínio da empresa Poker. O segundo lugar ficará com R$700 e o terceiro fatura R$400.

Calendário