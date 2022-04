Inconformado com derrota, torcedor do Santa Cruz invade o gramado e 'ensina' goleiro a defender

Uma cena bastante inusitada marcou a derrota do Santa Cruz para o ASA-AL pela segunda rodada da Série D no último sábado (23). Um torcedor invadiu o gramado do estádio do Arruda e "ensinou" o goleiro do tricolor pernambucano a defender chutes. Veja o vídeo:

O torcedor ficou dando saltos na área. Após a "aula", policiais militares entraram no gramado e retiraram o "professor".

Diante de quase 20 mil torcedores, o Santa Cruz foi derrotado pelo ASA. A equipe do Alagoas abriu o placar com um gol contra tricolor, no primeiro tempo. A equipe coral empatou no segundo tempo, em gol de pênalti de Rafael Furtado. No entanto, em um contra-ataque, Roger Gaúcho fez o segundo do ASA e deu números finais ao jogo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mulher que invadiu o campo na final da Champions promovia site adulto]]