Cachorro invade gramado e paralisa final do Campeonato Pernambucano; veja

O Náutico foi derrotado nesta quinta-feira (21) pelo Retrô, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Apesar da "zebra" no placar, foi outro animal que roubou a cena da partida. Um cachorro invadiu o gramado e o jogo precisou ser interrompido.

O caso ocorreu por volta dos 38 minutos do segundo tempo. O cão, que era da Polícia Militar, deu várias voltas no gramado do estádio dos Aflitos e chegou até a "roubar" a bola dos jogadores. Veja:

Os próprios jogadores até tentaram conter o “invasor”, mas não conseguiram. Foi preciso que dois policiais entrassem em ação para retirar o cão do gramado.

O cachorro, aparentemente, deu sorte ao Retrô. O Azulão bateu o Timbu por 1 x 0. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado (30), no jogo de volta da final estadual.