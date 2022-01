Condomínio onde pirarucu foi morto a pauladas tem 7 dias para apresentar licenças

O condomínio residencial Lago Azul, localizado no município de Ananindeua, foi notificou pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), após imagens circularem na internet de um peixe da espécie pirarucu ser alvo de agressão por um grupo de moradores.

Segundo o órgão ambiental, a “gestão do condomínio tem até sete dias para apresentar licenças, documentos e autorizações que comprovem que a área existente no local possa ser utilizada como pesque e pague”. De acordo com a nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), adotou todas as medidas cabíveis para apurar o caso.