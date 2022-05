Estreia no cinema o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura; confira a programação da semana

O Multiverso da Marvel introduzido no filme do “Homem Aranha - Sem Volta Para Casa” agora ganha força em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, longa que estreou em todos os cinemas nesta quinta-feira (5). Em Ananindeua, a obra já pode ser assistida nas salas do CineSystem, no Shopping Metrópole.

Na sequência de “Doutor Estranho” (2016), vemos que após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo.

Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça.

O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision, tem relação também com Loki e pertence a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Cena do filme Doutor Estranho (Copyright Marvel Studios 2022. All Rights Reserved)

Confira a programação completa do cinema:

Válida até o dia 11 de maio



Doutor Estranho: todos os dias de 13h às 22h30

Animais Fantásticos 3: todos os dias de 14h15 às 21h40

Cidade Perdida: todos os dias de 17h às 21h45

Sonic 2: todos os dias de 13h45h às 21h35

Jujutsu Kaisen 0: tdos os dias de 15h15 às 19h35

Detetives do Prédio Azul: domingo e sábado às 13h