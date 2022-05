Filme da Netflix está guardado há anos: ousado demais para ser lançado?

Antes de assumir a pele de Paloma, uma habilidosa agente em 007: Sem Tempo Para Morrer, Ana de Armas havia filmado Blonde, um filme biográfico da vida de Marilyn Monroe, dirigido por Andrew Dominik. O longa-metragem, gravado em 2019 para a Netflix, ainda não foi lançado na plataforma de streaming. Este estranho atraso causou todo tipo de rumores e, afinal, o que aconteceu?

Cenas de sexo muito escandalosas?!

Muitos rumores têm a ver com o conteúdo ousado que a fita parece ter. Conforme publicado pela World of Reel em agosto de 2021, o filme continha "sexo oral sangrento realizado com menstruação" e "uma sequência de estupro" que horrorizou os executivos da Netflix. Embora muito tenha sido falado sobre essas cenas controversas, o diretor Andrew Dominik negou completamente que elas existam.

O diretor acha que essa coisa do sexo oral é "um boato hilário", mas não há vestígios disso na produção. O certo é que há uma cena de estupro, tirada diretamente do livro de Joyce Carol Oates, no qual o filme se baseia. Embora não haja sexo oral sangrento, o cineasta alerta que Blonde é um "filme exigente".

"Se o público não gostar, o problema é deles. Não foi feito para agradar a todos", disse ele em entrevista ao Screen Daily.

Desde então, foi confirmado que a cinebiografia seria o primeiro filme original da Netflix proibido para maiores de 18 anos. Uma classificação que o diretor aprecia, como assegurou ao Collider: "A Netflix me deixa lançar o filme que eu queria fazer e, mesmo, com proibição para menores de 18 anos, acho muito bom." Portanto, Dominik e a companhia estão do mesmo lado. Não há drama entre eles!

Atraso na estreia do filme

Se não há diferença criativa entre as partes envolvidas, por que está demorando tanto para Blonde ver a luz? No início de sua jornada, foi anunciado que seria lançado em junho de 2021. Estamos em maio de 2022 e ainda não houve notícias do filme, embora tenha havido várias tentativas.

As filmagens começaram em 2019 e, segundo o diretor, terminaram oficialmente em julho de 2021 — devemos levar em conta a pausa causada pela pandemia. Em 2021, o diretor do Festival de Cinema de Cannes convidou Blonde para exibir durante o evento, mas a Netflix recusou a oferta. Um ano depois, Dominik esperava exibir o filme em Cannes, mas não foi selecionado. Parece que o objetivo é levá-lo primeiro a algum evento de renome, então é possível que o encontro chegue em setembro, com o Festival de Cinema de Veneza.

A tragédia de Marilyn Monroe

Embora ainda não tenha conseguido ver a luz, Andrew Dominik deu vários detalhes sobre o tom do filme. Ele o define como uma mistura entre Touro Indomável e Cidadão Kane e garante que tenta contar o terror que a estrela de Hollywood vivia em sua mente. “O filme usa todas as imagens que você viu de Marilyn Monroe, os filmes, as fotos de sua vida. caminho", diz o cineasta.