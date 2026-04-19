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Carro fica submerso durante alagamento e mobiliza moradores em Ananindeua

Vídeo mostra tentativa de resgate na Radial Norte com a estrada do Maguari

O Liberal
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Carro fica submerso durante alagamento e mobiliza moradores em Ananindeua. (Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que moradores tentam resgatar um carro de passeio que ficou submerso na Radial Norte com a estrada do Maguari, nas proximidades do Parque Cultural Vila Maguary, em Ananindeua, na Grande Belém.

As imagens registram várias pessoas mobilizadas para ajudar os ocupantes do veículo, que aparece no fundo da via, sem condições de sair do local por conta do alagamento.

Ainda não há informações oficiais sobre como o carro foi parar na área inundada. Uma das hipóteses é que o motorista tenha tentado atravessar o trecho alagado e acabou ficando preso. Outra possibilidade é que a força da água tenha arrastado o veículo até o ponto onde foi encontrado.

Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde dos ocupantes.

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