Além da economia de tempo e dinheiro, os ganhos para a saúde fazem com que o técnico em refrigeração Paulo Augusto Pinto escolha a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. A expansão da malha cicloviária, com cada vez mais investimentos do governo do Estado, funciona como incentivo para que as pessoas utilizem este meio sustentável para o deslocamento.

“Deixei o carro em casa e vim de Ananindeua para Belém. Fiz o percurso em torno de 1h e de carro não faria em menos de 1h30. Para garantir a nossa segurança, enquanto ciclista, ciclofaixas e ciclovias são fundamentais. Na avenida Duque de Caxias, por exemplo, que tem essa divisão, inclusive, mais elevada da ciclovia, é muito tranquilo de andar e a via ainda está linda”, conta.

Expansão da malha cicloviária transforma a rotina e o trânsito na Grande Belém. (Foto: Alex Ribeiro | Ag. Pará)

O levantamento da Aliança Bike, Associação brasileira do setor ​de bicicletas, mostra que, de julho de 2024 a julho de 2025, o aumento total de quilômetros de ciclovias e ciclofaixas nas capitais foi de 280,7 km. A cidade de Belém conquistou o terceiro lugar, com 29.2% dentre as cidades que mais crescem em quilômetros implantados no último ano, antes era 116,5 km e passou a ser 150,58 km, neste período.

"As ciclovias e ciclofaixas também têm destaque nas obras de infraestrutura e mobilidade urbana do governo do Pará. Além de saúde e bem estar, garantem um espaço aos ciclistas fora do tráfego intenso e a redução da dependência dos meios de transporte como os carros e as motos, diminuindo a poluição e o congestionamento nas vias", ressalta o titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ruy Cabral.

Cerca de 24 km de ciclofaixas e ciclovias, foram implementadas nos canais do Bengui, Marambaia, Cipriano Santos, Gentil, Mártir e Murutucu, Vileta, União, Leal Martins e Timbó; rua da Marinha; e novas Doca, Tamandaré e Duque.

Após enfrentar um problema de saúde no ano passado, Gilberto Oliveira, que atua com confecção de roupas, decidiu incluir a bicicleta na sua rotina. “O médico orientou que eu fizesse exercício, mas eu não tinha tempo de fazer academia, então decidi pedalar. Hoje em dia, faço tudo de bicicleta, o que melhorou muito a minha saúde. Ter, cada vez mais, ciclovias é muito importante para os ciclistas e para o meio ambiente”, diz.

Expansão da malha cicloviária transforma a rotina e o trânsito na Grande Belém. (Foto: Alex Ribeiro | Ag. Pará)

Liberdade

As obras da avenida Liberdade foram pensadas pelo governo do Estado de forma a valorizar a modernidade e a integração, com o olhar voltado para as diferentes formas de mobilidade. “A ciclovia ao longo dos 14 quilômetros da via reforça esse compromisso com mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para os ciclistas da Região Metropolitana de Belém, incentivando um deslocamento mais sustentável e conectado à infraestrutura urbana”, assegura o secretário de Infraestrutura (Seinfra) e do Núcleo de Gerenciamento do Transporte (NGTM), Adler Silveira.

Malha cicloviária

Ciclovias e ciclofaixas são infraestruturas exclusivas para o trânsito de bicicletas, mas com diferenças características. Ciclovias são vias separadas fisicamente do tráfego de veículos, proporcionando maior segurança aos ciclistas. Já as ciclofaixas são demarcações feitas nas ruas para indicar o espaço destinado às bicicletas, geralmente sem barreiras físicas de proteção.