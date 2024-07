Caminhão com areia tomba e danifica ponte no 40 Horas, em Ananindeua

Um caminhão que transportava areia tombou em uma ponte na Passagem Santa Clara, bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém, na manhã desta sexta-feira (19/7). Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que o automóvel de carga, “que caiu e danificou a ponte estava sobrecarregado, ou seja, o peso estava acima do permitido”. Não há relatos sobre feridos.

Por conta do dano na ponte, a Sesan também esclareceu que irá interditar a ponte Santa Clara, que não suportou a carga excessiva, para a construção de uma nova estrutura. “A nova ponte será projetada para atender às normas de segurança e capacidade necessárias, garantindo a segurança e a eficiência do tráfego local”, conforme diz um trecho da nota da Secretaria.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um rapaz registrou momentos após o caminhão tombar. “Ponte do 40 Horas cedeu com a caçamba que estava com areia em cima. Eu avisei para não passarem por aqui. Ainda bem que não aconteceu nada com o rapaz, só com a caçamba”, diz o cinegrafista amador.

Na mesma gravação, uma outra pessoa pergunta ao fundo se “estourou a mangueira da óleo”, que respondido pelo rapaz que faz a filmagem logo na sequência: “não, é o motor que tá vazando”.

Às 12h31 desta sexta (19/7), a Sesan disse que o caminhão já estava "sendo retirado do local". Por volta das 18h, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que o veículo pertence à empresa Pia Construções e Transportes, que realizou a retirada do veículo do local.