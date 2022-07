BR-316 é interditada por grupo pedindo nomeação em concurso público no Pará

A rodovia BR-316 foi interditada, na tarde desta sexta-feira (15), no sentido Belém - Ananindeua, perto do quilômetro 4. Um grupo de participantes de um concurso público da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) pede a nomeação de candidatos excedentes. Um engarrafamento foi gerado na saída da cidade. O ato começou por volta de 16h20.

VEJA MAIS

Por volta de 17h20, lentidão foi registrada na rodovia Mario Covas e na avenida João Paulo II, ambas próximo à conexão com o viaduto do Coqueiro. O congestionamento se soma ao fluxo de saída da Grande Belém para o terceiro final de semana do veraneio de julho. A Polícia Militar foi acionada para negociar a liberação da via.

O ato foi encerrado pouco antes de 18h. Porém, devido ao tempo e intensidade do trânsito, o fluxo de veículos ainda deve demorar até a normalização.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Governo do Pará.

Matéria em atualização, acompanhe!