Avó volta a estudar para motivar o neto e diz que nunca é tarde para recomeçar

Essa é uma daquelas histórias para causar motivação e incentivo em qualquer um. Pois não é fácil voltar à ativa, após muitos anos, principalmente nos estudos. Mas com carinho, amor e muita dedicação de uma mãe-avó, tudo pode mudar.

“Faziam 35 anos que eu não estudava, devido a falta de apoio”, contou a autônoma Lídia Lopes, 56 anos. Ela decidiu voltar a estudar para estimular o neto, Willians Oliveira, de 20 anos, que tem diagnóstico de déficit de atenção elevado e idade mental de uma criança de 7 anos.

VEJA MAIS

Lídia ficou sabendo por meio de uma amiga que a Escola SESI Ananindeua estava com matrículas abertas para o Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino que destina-se ao público que não concluiu, abandonou ou não teve acesso à educação formal na idade apropriada. A EJA é conhecida popularmente como supletivo. “Willians sempre foi criticado nas escolas, aos 15 precisou fazer uma cirurgia na coluna e ficou um período sem poder estudar”, relembra a avó.

A persistência e incentivo de familiares e profissionais da instituição fizeram, segundo dona Lídia, com que ela prosseguisse dia após dia, mesmo com a chegada da pandemia e ensino remoto. Como todo recomeço, os primeiros dias foram de ambientação e incertezas. “Me sentia na mesma idade quando estudava, fiquei arrepiada, envergonhada, mas segui com apoio dos colegas”, relata.

Lídia agradecendo a certificação EJA Sesi (Melo)

Após quatro anos, muitas idas e vindas, avó e neto conseguiram finalizar os estudos e receber a certificação na última semana. Mesmo às vezes Lídia tendo que trabalhar à noite como garçonete, ter pensado em desistir algumas vezes, ela conta que valeu a pena pela evolução do neto. “Ele nunca foi de fazer amizades, mas, ao iniciar no SESI, conseguiu com muita força de vontade pra ir todos os dias e interagir com a equipe na sala de aula”, recorda.

Entre as cenas marcantes que ficaram para Lídia e Willians, estão as amizades desde o dia da inscrição para o curso, a força de vontade passada pelos professores para continuar os estudos e o tratamento igualitário para o neto. Ela conta que já está com planejamento para o novo desafio: quer fazer o curso de gastronomia e sonha em ver o neto ingressar no mercado de trabalho. “Sem estudo hoje a gente não é nada!”, finaliza.

Neto William recebendo certificado EJA Sesi (Melo)

(Dinei Souza, sob supervisão de Daleth Oliveira)