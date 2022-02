Projeto de Educação a Distância do Sesc está com inscrições abertas no Pará

Estão abertas as inscrições para o Projeto de Educação a Distância para Jovens e Adultos do Sesc (EAD-EJA), que busca dar oportunidade a jovens e adultos de cursar o Ensino Médio a distância gratuitamente e, ao mesmo tempo, obter qualificação profissional. O projeto é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso. As inscrições, que vão até o dia 20 de fevereiro, devem ser feitas pelo site www.sesc.com.br/ead.

As aulas serão 80% em formato virtual e 20% presencial, com atividades que proporcionem o intercâmbio com ações de outras áreas. O Sesc EAD EJA atende às orientações do Novo Ensino Médio que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional.

“Este novo projeto do Sesc visa contribuir com a redução da evasão escolar no Brasil. Acreditamos que compatibilizar o uso de uma plataforma de educação a distância, alinhada a momentos presenciais, dará mais flexibilidade a esse jovem e será um estímulo para que ele conclua o Ensino Médio. Somado a isso, o aluno vai sair com uma qualificação profissional. A nossa proposta é garantir a formação e ajudar a prepará-lo para os desafios da vida e do mundo do trabalho”, explica Cynthia Rodrigues, Gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc.

A previsão do início das aulas é para março. Nesta primeira fase, o projeto oferece como qualificação profissional o curso de produção cultural. Os estudantes que participarem da EAD-EJA terão também acesso a atividades presenciais e on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

O curso será desenvolvido em três semestres, com carga horária total de 1.200 horas. Poderão se inscrever pessoas com mais de 18 anos, residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. No total, serão oferecidas aproximadamente 2.500 vagas e ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional.

O curso terá uma linguagem com a qual o jovem se identifique. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações e maior interação dos participantes. “Optamos por um nível de ludicidade alta, com o uso de estratégias e de recursos mais elaborados – tanto pedagogicamente quanto em termos de produção multimídia. Nesse contexto, podem ser empregados a simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias compatíveis com os objetivos do curso”, destaca a Gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc, Cynthia Rodrigues.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)