Belém tem comitê dedicado a educação de jovens, adultos e idosos

A Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), por meio da Coordenadoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Coejai), criou um comitê de Busca Ativa Escolar dedicado a estes públicos, com objetivo de trazer os alunos de volta às salas de aula. A ação está sendo realizada em parceria com outras instituições em diversos bairros da capital paraense.

“A ideia da Busca Ativa Escolar Permanente e Integrada é trazer o aluno que está fora da escola, que não se matriculou e deixou por muitas razões a educação, e aqueles que foram matriculados e por conta da pandemia não voltaram para escola”, explica Miguel Picanço, coordenador do Coejai.

VEJA MAIS

As atividades do comitê estão sendo desenvolvidas desde dezembro de forma domiciliar e permanente, com base no Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola de 2018, Núcleo Setorial de Planejamento (Nusp) da Semec e o CadÚnico que aponta a existência de 11 mil pessoas não alfabetizadas em Belém.

“Queremos fazer o convite para esses jovens, adultos e idosos voltarem não somente para as turmas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), mas também trazer aqueles que ainda não tiveram apropriação da leitura e da escrita para o movimento Alfabetiza Belém que está com previsão para iniciar as turmas agora em março e tem como meta dar a Belém o título de cidade livre do analfabetismo”, afirma o coordenador.

"Queremos assegurar a essas pessoas o direito de ocupar esses territórios que durante muito tempo foi negado."

Alunos de volta para a sala de aula

As ações ocorrem através dos comitês das escolas municipais com o auxílio de bike-som, rádios comunitárias e panfletagem pela comunidade. Para educação de jovens, adultos e idosos, da 1ª a 4ª totalidade, que corresponde do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, são destinadas 3.637 vagas na rede, já para o movimento Alfabetiza Belém a intenção da prefeitura é alfabetizar 10 mil pessoas este ano. Atualmente, a Semec oferta a modalidade de ensino em 34 escolas e até o final do ano mais 8 escolas serão abertas.

Nas escolas que atendem a Ejai são realizadas oficinas de artes visuais e artesanato. As oficinas têm caráter interdisciplinar e dialogam com todos os componentes curriculares, além de qualificar os alunos para o mercado de trabalho.

As escolas que atendem a Ejai possuem projetos pedagógicos com sala de informática, biblioteca, sala de leitura e sala de recurso que atende os alunos com deficiência. Nelas também são realizadas oficinas de artes visuais e artesanato. As oficinas têm caráter interdisciplinar e dialogam com todos os componentes curriculares, além de qualificar os alunos para o mercado de trabalho.

O coordenador Miguel Picanço ressalta ainda que os alunos matriculados na Ejai serão contemplados com o auxílio Bora Pra Escola, auxílio financeiro destinado a todos os alunos da rede municipal de ensino de Belém matriculados no ano letivo de 2021 que firmarem o compromisso de continuar os estudos no ano letivo de 2022. “Essa é uma motivação bem relevante para os alunos estarem se matriculando”, avalia.

Interessados na educação de jovens, adultos e idosos podem procurar a Coejai na Semec, na av. Gov. José Malcher, 1291, bairro de Nazaré, ou entrar em contato por meio do telefone (91) 3075-5428.