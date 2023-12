Ananindeua divulga calendário de matrícula para alunos da Rede Municipal de Ensino

Estudantes já matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua (RMEA), no ano de 2023, e que permanecerão na mesma escola em 2024, poderão ser pré-matriculados internamente por cada unidade escolar, a partir desta segunda-feira (18). As chamadas são para alunos do ensino fundamental I e II, assim como da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O período de matrícula encerra no dia 24 de dezembro.

Calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semed) (Divulgação/PMA)

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semed), no período de 26 a 29 de dezembro, será a vez dos alunos das turmas do PRÉ II, que irão para outra unidade de ensino para cursar o 1ª ano, assim como dos estudantes do 5ª ano, que irão para outra escola para cursar o 6° ano pelo Sistema de Gestão Escola I-Educar, por meio do site www.ananindeua.pa.gov.br/semed.

Já a pré-matrícula para alunos novos será realizada a partir do dia 2 de Janeiro de 2024, pelo Sistema de Gestão Escola I-Educar, que será disponibilizado de forma pública somente na abertura do terceiro período, conforme estabelecido pela Semed Ananindeua. O link ficará disponível num banner digital no subsite da Semed.

Confira o calendário

Ensino Fundamental I, II e EJA: 18 a 24/12/202

Somente para os alunos já matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua (RMEA) no ano de 2023 e que permanecerão na mesma escola em 2024. Matrícula feita internamente por cada unidade escolar.

Continuidade de estudos do PRÉ II e 5º Ano: 26 a 29/12/2023

Apenas para os estudantes das turmas do Pré II que irão para outra unidade de ensino para cursar o 1º Ano e alunos do 5.º Ano que irão cursar o 6º Ano em outra escola. Matrícula feita internamente por cada unidade escolar.

Novos alunos: 2 a 10/01/2023

Inscrições a partir do dia 2 de janeiro no Sistema de Gestão Escola I-Educar, por meio do site www.ananindeua.pa.gov.br/semed.