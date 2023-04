Ananindeua amplia vacinação bivalente para pessoas de 18 anos ou mais

SAÚDE

Câncer de pele: 40% dos casos na região Norte são do Pará; fila de cirurgia tem 180 pessoas

A doença, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), pode acometer 2,4 mil paraenses até o final do ano. Mutirão do HOL já atendeu 40 pessoas do total de 180 pessoas com lesões na pele após desenvolverem câncer