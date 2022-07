Husky Siberiano: características, cuidados e curiosidades do cachorro

Inteligente e sociável, o Husky Siberiano é encantador e agitado. De natureza independente, essa raça é bastante asseada e gosta de crianças, além de se dar muito bem com outros animais. Está entre um dos cachorros mais adotados no mundo, devido a beleza e o jeito brincalhão e amigável. Mas um alerta, ele não é um cão de guarda, e pode muito bem acabar fazendo amizade com qualquer estranho que entrar na casa do tutor. Conheça as características, cuidados e curiosidades do Husky Siberiano:

Apesar de toda a facilidade para socializar com pessoas e outros animais, o Husky Siberiano precisa de um tutor que demonstre liderança e imponha respeito. Essa raça possui alguns traços difíceis de se lidar e um temperamento teimoso e um tanto mal-criado. Se não for treinado desde cedo, acaba não seguindo as regras. Mas esses detalhes podem ser resolvidos facilmente, não por assédio moral ou violência, basta fazer o seu cão esperar para comer que ele irá entender o seu papel de liderança e dominação sobre ele.

Características

Gentil, atento, independente e esperto, o Husky Siberiano é muito afetuoso com todos. No entanto, eles não costumam incomodar pedindo atenção e nem estão preocupados ou ansiosos em agradar seu tutor. Essa raça não tem característica de cães de guarda e não costumam ser agressivos, geralmente se dão bem com outros animais.

Os Huskys costumam viver até uns 15 anos e medir até 60 centímetros de altura. Eles tem o crânio ligeiramente arredondado e ponta do focinho nem pontuda nem quadrada. As orelhas são medianas e eretas. Os olhos chamam atenção, são castanhos ou azuis amendoados e ligeiramente puxados, dando uma expressão viva e amigável. Os cães de olhos azuis são os mais apreciados; olhos vairões (um de cada cor) são admitidos, mas não desejados. O Husky Siberiano tem a pata típica de cão de neve, com pelos densos nos intervalos entre os dedos e solado muito sólido. A cauda costuma ficar reta quando o cão está atento, e baixa quando ele está em repouso.

Os pelos possuem comprimento médio, reto, um tanto assentado e de subpelagem macia. Já as cores, há inúmeras. Desde o preto até o branco puro. É comum uma variedade de marcações na cabeça, incluindo muitas combinações não encontradas em outras raças.

Saiba quais são os principais cuidados:

Husky Siberianos precisam de exercício durante 30 a 60 minutos todos os dias para se manter em boa forma e para não se tornar entediado. No entanto, não devem ser exercidos em no calor do dia.

Manter potes de água sempre frescos e disponibilizar um local fresco e bem arejado (de preferência longe do sol) já ajuda bastante a raça a amenizar o calor. Deixar pedrinhas de gelo nas tigelas d'água é bem interessante e eles costumam adorar.

Essa raça precisa de uma ocupação para ficar feliz. Geralmente manter sua vida ativa através de caminhadas e outros esportes ao ar livre irá manter o pet saudável, feliz e longe de problemas.

Quando for tempo de banho, selecione um shampoo de alta qualidade para o Husky, o ideal é um que mantenha os óleos naturais da pele e pelagem do seu cão.

Escove os dentes do seu cão, pelo menos, duas ou três vezes por semana para remover o acúmulo de tártaro e as bactérias que se escondem na boca. A escovação diária é ainda melhor para prevenir doenças da gengiva e mau hálito.

Apare as unhas do Husky uma ou duas vezes por mês. As unhas têm vasos sanguíneos, e cortar demais pode causar sagramento. Quem não tem experiência em aparar as unhas do cão, pode pedir a um veterinário ou tosador.

Os ouvidos do pet devem ser verificados semanalmente, para saber se estão com vermelhidão ou um odor ruim, o que pode indicar uma infecção. Ao olhar, limpe-as com uma bola de algodão umedecido com um produto suave e de pH equilibrado. Ouvido limpo ajuda a prevenir infecções. Não insira nada dentro do canal auditivo; apenas limpe o ouvido externo.

Verifique se há feridas, erupções cutâneas, ou sinais de infecção, tais como vermelhidão, sensibilidade, ou inflamação na pele, no focinho, boca, olhos e patas. Os olhos do Husky devem ser claros, sem vermelhidão ou secreção.

A alimentação do pet deve ser controlada. Não deixe comida à disposição do seu cão o dia inteiro. Determine os horários de duas refeições diárias, nas quantidades recomendadas de 1,5 a 2 xícaras de alimento seco de alta qualidade. A quantidade pode variar dependendo da estrutura do quanto o cão se exercita.

Filhotes de Husky Siberiano (Reprodução: Portal do Dog)

Quais doenças o Husky Siberiano pode ter?

A raça Husky Siberiano está predisposto a doenças como:

Alterações dermatológicas

oftalmológicas

ortopédicas (necrose asséptica da cabeça femoral, luxação patelar, displasia coxofemoral)

hipozincemia

uretra ectópica

Husky Siberiano pode ser criado em apartamento?

Não. Eles não são animais de estimação ideais para apartamentos por causa do seu alto nível de energia. Surpreendentemente, eles precisam apenas de um quintal pequeno e seguro para gastar sua energia.

O que o Husky Siberiano não gosta?

Essa raça não gosta de calor ou ambientes quentes.

Quanto tempo o pelo do Husky Siberiano demora a nascer, após cair pela primeira vez?

Diferentemente de outras raças de cachorro, o Husky Siberiano troca de pelo duas vezes ao ano.

a primeira troca acontece entre a Primavera e o Verão

acontece entre a Primavera e o Verão a segunda entre o Outono e o Inverno.

Por isso, é importante escovar o pet todos os dias. Durante a troca de pelos, é comum que os cães desta raça apresentem perda de pelo localizada. Caso o cachorro tenha falhas na pelagem ou apresente sinais como coceira ou vermelhidão na pele, o médico veterinário deve ser procurado.

Os olhos do Husky Siberiano são sensíveis à claridade?

Inevitavelmente, todos aqueles que possuem olhos claros (tanto os humanos quanto os animais) podem sofrer de fotofobia (aversão ao excesso de luminosidade), Os Huskies não são uma exceção. A fotofobia, em alguns casos, causa um incômodo tão grande que os acometidos sentem dores oculares.

O Husky Siberiano possui tendência à pulgas e carrapatos?

Talvez por conta da sua pelagem, as pessoas acham que a raça é predisposta a contrair pulgas e carrapatos. Porém, contrair esses ectoparasitas não está relacionado com a raça e sim com a não prevenção.

É fundamental que o cão seja vermifugado e que antipulgas sejam devidamente aplicados. Antes de medicar o Husky, é necessário falar com um médico veterinário para saber qual o produto mais indicado.

Husky Siberiano (Reprodução: FreePik)

Quantos banhos o Huskies Siberianos deve tomar por mês?

O Husky é um cão limpo e ele mesmo vai levar algum tempo para se limpar - do mesmo jeito que um gato faz. Essa raça normalmente não emite odor de cachorro e raramente precisam de banhos. A menos, claro, que eles mexam em algo nojento no quintal ou encontrem uma poça de água para pular dentro. Dessa maneira, o indicado é dar somente uma vez por mês. O excesso de banho pode prejudicar a pele e ainda favorece a perda da gordura natural do cão.

Quantas vacinas o Husky Siberiano tem que tomar?

60 dias de vida: 1ª dose da vacina V10 ou V8;

Entre 81 e 90 dias de vida: 2ª dose da V10 ou V8;

Entre 111 e 120 dias de vida: 3ª dose da V10 e a dose única da antirrábica.

Curiosidades sobre o Husky Siberiano:

- Essa raça solta muito pelo;

- Costumam uivar mais do que latir e esses uivos podem ser ouvidos até 16 km de distância;

- São do nordeste da Sibéria e foram desenvolvidos pelos Chukchis para puxar trenós;

- Suporta temperaturas baixíssimas e seu corpo possui uma pelagem dupla tão densa que o protege do frio extremo. Já foi reportado a chegar até -30ºC;

- Eles têm a capacidade de controlar seu metabolismo para não gastar suas reservas de gordura e não ficarem fadigados.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)