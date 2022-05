Como cuidar de um pet filhote? Saiba qual é a alimentação certa para cada raça

Adotar um filhote é o sonho de muitas pessoas, mas como eles precisam de uma atenção maior ao ser inserido no novo lar, alimentação certa e ensinar a fazer xixi no lugar. Por isso, muitos tutores ficam em dúvida sobre como cuidar do animalzinho recém chegado em casa. Em entrevista ao portal O Liberal.com, a médica veterinária Josyanne Christine deu cinco dicas essenciais para cuidar do pet filhote da melhor maneira:

Quais são os principais cuidados que deve-se ter com um filhote?

Preparar a casa para receber filhote pode facilitar a vida do tutor, além de dar mais conforto ao animal recém chegado. É importante escolher um canto tranquilo para o pet dormir, pois nos primeiros dias o cão ou gato pode ficar inseguro com ambiente desconhecido. A médica veterinária também atenta para a importância de:

Levar o filhote em uma clínica para ser avaliada a saúde do animal e iniciar a imunização do bicho;

Se o ambiente no qual o pet ficará é seguro, por conta de possíveis fugas e se a higienização do piso é fácil de ser feita;

Combinar com o médico veterinário a idade em que o pet pode ser castrado;

Perguntar ao veterinário e já sair da consulta sabendo qual a alimentação adequada para a espécie, raça, idade e porte do filhote adotado.

Como adaptar um filhote em casa?

A adaptação do animal ao novo lar deve ser feita de forma cautelosa e progressiva, sempre supervisionada pelo tutor. É importante que seja criada uma rotina para o filhote brincar, ter um momento de descanso, ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo, mas também reservar um momento para o pet ficar sozinho e explorar o local em que vive.

O que não fazer com o filhote?

A veterinária Josyanne Christine afirma que o filhote não deve ser deixado sob a supervisão de menores de idade, pois corre-se o risco de a criança deixar o animal cair e se acidentar. Outro ponto destacado pela médica é não introduzir o animalzinho com pets adultos - que já estão em casa- sem supervisão do tutor, porque o bichinho pode não ser aceito pelos “mais velhos” por questões territorialistas do mundo animal.

Pode dar leite de vaca para filhotes?

De acordo com a veterinária, não é aconselhável oferecer leite de vaca para filhotes de cães ou gatos, porque estes animais são sensíveis à lactose consumida por humanos.

O que dar para filhote de cachorro ou gato recém-nascido?

Para Josyanne Christine, o ideal é que a mãe do pet consiga amamentá-lo. Mas, caso o animalzinho seja desmamado precocemente, pode-se oferecer, sob a supervisão de um veterinário, leites comerciais e papinhas específicas.

