Como prevenir carrapatos no verão? Veja dicas para proteger o pet

É comum que cachorros e gatos sofram mais com ataque de carrapatos durante o verão. O clima quente e úmido ajuda na infestação desse parasita. E nem os pets que não saem de casa estão livres de serem picados. Por isso, os tutores têm que manter cuidados redobrados, tanto na limpeza do lar quanto na ida de praças, ou lugares externos, onde vão levar os bichos para passear. Saiba como prevenir carrapatos nos pets:

O que são os carrapatos?

Os carrapatos são parasitas que costumam colocar os seus ovos na pele dos animais e se alimentar do sangue do bicho. Após alguns dias se alimentando do sangue do cão/gato, o parasita costuma se esconder nos móveis, frestas da parede e cantos da sala.

O que atrai carrapato em cachorro?

Os ambientes secos, úmidos, capins e gramados costumam atrair os carrapatos. Além disso, o animal pode contrair o parasita dentro de casa, já que os ovos do carrapato podem ser encontrados com facilidade em almofadas, cobertores e mobílias.

Como surgem os carrapatos nos cães?

De acordo com a veterinária Larissa Mitie, o cachorro pode se contaminar com carrapato ao passear na rua, entre as gramas ou capins altos. Para prevenir a contaminação do pet no verão, o tutor deve:

Prestar atenção no pet durante passeios em parques ou praças com mato alto, onde os carrapatos podem ser encontrados;

Sempre checar o pelo das pernas, orelhas, região dos dedos do cachorro ou gato após um passeio;

Se for necessário, começar a fazer uso de roupinhas, sapatos e coleiras anti-parasitas.

O que é bom para matar carrapato de cachorro?

A médica veterinária Larissa Mitie indica que o tutor deve, antes de mais nada, buscar um auxílio veterinário para tratar a infestação de carrapato no animal. A profissional contra indica medicar o pet sem orientação de um profissional. É recomendável fazer exames para garantir que o cão receba o tratamento necessário.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)