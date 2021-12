Late coração! pet 'canta' ao perceber tutor tocando cavaquinho e vídeo viraliza na web

Adam, 12 anos, está mais famoso que nunca na web. O poodle, que mesmo tímido, se entrega a música quando escuta o som do cavaquinho. Um vídeo que circula pela internet nesta quarta-feira, 08, Adam não se conteve ao ouvir o som de um pagodinho, e começou a cantar junto com seu tutor. No post, o tutor do animal intitulou o ritmo de 'padog'.

Uivando, o pet entrega tudo quando escuta o cavaquinho. De acordo com Antônio Carlos Lobato @lorodadoca, Adam é muito tímido, então o celular precisou ser escondido para gravar o momento cantor do cachorro.

“O Adam sempre foi um cachorro criado com muita gente e poucos cachorros, então ele tem uma personalidade um pouco de criança. Quando saímos, ele faz confusão para ser carregado, ele fica no colo que nem um bebê, se veste com roupinhas. Ele é quase uma criança pequena”, contou o seu tutor.