Família procura por gato desaparecido desde junho no bairro da Pratinha

Um gato laranja se encontra desaparecido desde a noite de 15 de junho, no município de Belém. O felino se chama Joca e foi visto pela última vez indo para a rua Venezuela, no condomínio Alto de Pinheiros, no bairro da Pratinha.

Uma das tutoras, Ana Beatriz Moreira, o descreveu em um vídeo como muito companheiro e atencioso. A família também diz que o gato é dócil e comunicativo e atende normalmente pelo nome, quando chamado.

Joca Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Joca tem pelagem tigrada, da cor laranja, olhos castanhos e uma listra na frente que vai de uma pata a outra. Responsáveis estão oferecendo uma recompensa para quem o devolver à família.

Quem possuir informações sobre Joca pode entrar em contato com os números: (91) 99166-1468 ou (91) 99199-0444.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Mirelly Pires)