Família pede ajuda para encontrar pet desaparecido no Paar, em Ananindeua

A família do eletrotécnico Raimundo da Conceição Lopes está com uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar o cachorro da família, que está desaparecido há seis dias. Thalla (ou Pitchala, como também é chamado em casa), um simpático SRD do sexo masculino, de 7 anos, foi visto pela última vez no dia 5 deste mês.

A esposa de Raimundo, Maria Ribeiro, explica que o doguinho costumava pedir para sair quando sentia vontade de fazer xixi. E no domingo (5), como de praxe, foi liberado para fazer as necessidades e retornar para dentro de casa, como era o seu hábito. Porém, nessa noite, demorou mais do que o normal. Como já era madrugada e Thalla estava familiarizado com a vizinhança, a família achou que logo cedo, pela manhã, ele estaria de volta, mas, não foi o que aconteceu.

Na segunda-feira (6), assim que deram pela ausência do pet os filhos de Raimundo e Maria começaram as buscas pelas redondezas. Desde então as incursões pelas ruas, distribuição de cartazes e conversas com moradores e comerciantes da área não cessaram. Até a oferta de uma quantia em dinheiro já foi feita na expectativa de que alguém possa trazer uma notícia segura do paradeiro de Thalla.

Família abriu campanha pelo resgate de Thalla (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A tutora, Maria, tem acompanhado todas as buscas e acredita que o cãozinho, que é o xodó da família, possa ter sido levado por alguém que o viu na rua, sem saber que ele tinha dono. "Acho que pegaram ele e ficaram, porque ele é muito bem tratado, não tinha nenhum ferimento, é sadio e tem o pêlo brilhante, todo mundo acha ele muito bonito", diz ela.

A família já recebeu algumas informações de pessoas que relataram ter avistado cães com as mesmas características de Thalla, mas, ao chegar nos locais descritos, constatavam que não se tratava do pet. Outra possibilidade que eles consideram é que o doguinho tenha sido atraído por outros cachorros que circulam pelas ruas em busca de fêmeas no cio. "Pode ser também que ele tenha visto um bando desses cachorros que andam atrás das fêmeas no cio, principalmente no canteiro do Paar, e acabou se distanciando de casa", dia Maria.

Thalla e a tutora Maria (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Maria, o esposo e os filhos ainda têm esperança de conseguir encontrar Thalla com a ajuda de pessoas que possam tê-lo visto circulando em vias próximas ao canteiro do Paar ou do Batalhão de Polícia do bairro. Qualquer informação que possa auxiliar a família nas buscas pode ser repassada para os números (91) 98510 7157 e (91) 98063 2481, ambos também contatos de WhatsApp, e ainda pelos directs do Instagram @raylsonlopess e @maria.jribeiro.