Você já ouviu falar dos gatos ‘Ashera’? Conheça a raça felina que pode custar até R$ 500 mil

Conhecidos por serem misteriosos, independentes e curiosos, os gatos não passam despercebidos e conquistam pessoas por onde passam. Mas, muito além de características fortes, algumas raças felinas se destacam também pelo alto valor que podem custar.

Esse é o caso dos gatos da raça ‘Ashera’, considerada a mais cara entre todas as outras, chegando a custar até R$ 500 mil. Conheça um pouco mais sobre esses gatos que conquistam os corações dos amantes por bichos:

Qual a origem da raça Ashera?

A ideia de criar a raça foi do inglês Simon Brodie, responsável por fundar a companhia norte-americana Lifestyle Pet, especializada em biotecnia e inseminação artificial de animais.

Desenvolvida no início dos anos 2000 a partir de uma combinação genética entre gatos leopardos asiáticos, gatos domésticos e gatos servais africanos, os gatos da raça a Ashera impressionam por apresentar uma pelagem considerada exótica, com manchas e cores que lembram onças e leopardos.

VEJA MAIS

Por que eles são tão caros?

O alto valor de mercado dos Ashera é devido à raridade desses animais. Por serem criados em laboratório, os gatos dessa raça são estéreis, o que significa que eles não podem não se reproduzir naturalmente.

Estima-se que nascem apenas cerca de 100 mil felinos dessa raça no mundo todo durante um ano. Sendo assim, a procura por esses animais é bem maior do que a quantidade deles disponíveis no mercado.

Além disso, é possível encontrar gatos Ashera que são hipoalergênicos, ou seja, que não causam reações alérgicas nos seres humanos.

Quais as características desses felinos?

Os asheras são dóceis e podem chegar ate 1,5m de comprimento. (Foto: Reprodução/Perito Animal)

Apesar da aparência selvagem, os Ashera possuem uma personalidade super dócil e brincalhona, adaptando-se facilmente no ambiente familiar. Eles podem chegar até 1,5 m de comprimento e pesam entre 12kg e 15kg, sendo considerados gatos de grande porte.

Adoção responsável é a melhor opção

Mais do que ter um gato de raça, é importante priorizar e garantir uma vida saudável para os animais. Muitos cães e gatos são encontrados em abrigos ou nas ruas apenas na espera de serem adotados. Essa é uma opção para aqueles que buscam por um companheiro para o dia a dia.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)