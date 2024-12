Cachorro pode comer panetone? Aprenda uma receita para seu pet

Com a chegada do final do ano, panetones e chocottones invadem as prateleiras dos supermercados, tornando-se presença garantida nas confraternizações. Porém, quando o assunto é compartilhar essa sobremesa de fim de ano com os pets, a dúvida surge: cachorro pode comer panetone?

Cachorro pode comer panetone ou chocottone?

A resposta é clara: não! Panetones tradicionais, feitos para humanos, podem ser prejudiciais à saúde dos cães. Isso porque eles contêm ingredientes tóxicos, como:

Chocolate : presente no chocottone, é rico em teobromina, substância que pode causar vômitos, diarreias, convulsões e até levar ao coma.

: presente no chocottone, é rico em teobromina, substância que pode causar vômitos, diarreias, convulsões e até levar ao coma. Uvas-passas e frutas cristalizadas : altamente perigosas, podendo causar insuficiência renal nos cães.

: altamente perigosas, podendo causar insuficiência renal nos cães. Rum e açúcar: prejudiciais à saúde do pet, aumentando o risco de intoxicação e outros problemas.

Mesmo panetones light ou diet devem ser evitados, pois frequentemente contêm xilitol, um adoçante tóxico para os cães.

O que fazer se o cachorro comer panetone?

Se o seu pet ingeriu panetone ou chocottone, é essencial levá-lo imediatamente ao veterinário. Os sintomas de intoxicação podem surgir em poucas horas e incluir vômitos, letargia e dificuldades respiratórias. A rapidez no atendimento pode salvar a vida do animal.

Receita de panetone para cachorros

Para que seu cão não fique de fora das celebrações de fim de ano, você pode preparar um panetone caseiro seguro para cães. Essa receita é feita com ingredientes permitidos, como farinha integral, frutas seguras e carne desfiada.

Ingredientes:

1 ovo

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de óleo de coco

1 maçã ralada

1 banana-passa picada

Frango desfiado sem tempero ou frutas seguras (como alfarroba, se desejar um “chocottone”)

3 colheres de sopa de farinha integral (trigo, arroz ou aveia)

1 colher de café de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo:

Misture o ovo, a água e o óleo de coco em um recipiente. Adicione a maçã ralada, a banana-passa e o ingrediente de sabor escolhido (frutas ou carne). Aos poucos, acrescente a farinha integral e o bicarbonato de sódio, mexendo até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma pequena de panetone. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC por 30 a 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em pequenas porções.

Cuidados na preparação e armazenamento

Não utilize ingredientes como açúcar, fermento ou frutas proibidas.

Guarde o panetone na geladeira por até cinco dias, servindo apenas como um agrado ocasional.

Se preferir, há opções prontas de panetones para cães disponíveis no mercado, ideais para quem busca praticidade.

Com essas dicas, você pode garantir que as festas de fim de ano sejam especiais para todos, incluindo seu melhor amigo de quatro patas, com muita segurança e sabor!