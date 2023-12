Como fazer chocotone trufado usando panetone de supermercado para a ceia de Natal

Com as festas de fim de ano se aproximando, é bem comum que algumas tradições sejam seguidas nesta época de celebração. Uma das que mais fazem parte do calendário das pessoas é a organização das ceias, que não podem ficar sem as frutas cristalizadas, uvas-passas, roscas natalinas, e, claro, o famoso panetone.

Por ser um tipo de pão diferente, muitos costumam aprimorar a receita para agradar a todos os paladares, sendo o Chocotone um dos mais queridinhos de quem aprecia o panetone. Saiba como fazer um Chocotone Trufado caseiro.

Como fazer chocotone trufado

Ingredientes

1 panetone de 500g

1 lata de creme de leite sem soro

1 barra de chocolate de 1 kg (meio amargo / ao leite)

Granulado ou outro confeito de sua preferência

Modo de preparo

Faça um buraco no meio do panetone, retire o miolo com cuidado e reserve o que foi retirado Pique o chocolate em pedaços pequenos e derreta em banho-maria Pegue metade do chocolate derretido, misture com o miolo do panetone até formar uma mistura homogênea Junte o creme de leite sem soro e mexa até encorpar todos os ingredientes Coloque dentro do panetone até a borda Ue a trampa que foi retirada para fechar o nosso chocotone Passe o restante do chocolate derretido em todo o chocotone Junte o granulado e coloque na geladeira por 1 hora

