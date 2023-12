Natal: tradição de consumir panetone cresce nesta época do ano e receita ganha diversas versões

Nesta época do ano, o Panetone vira presente entre amigos e familiares e o consumo dispara. Dos mais tradicionais aos mais caprichados, a receita ganha diversas versões, agradando a todos os paladares. A poucas semanas do Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, os confeiteiros já sentem o crescimento das vendas, evidenciando, assim, a tradição ligada ao consumo do doce. A confeiteira Fernanda Viana, de Belém, trabalha produzindo panetones artesanais e já percebe a grande procura.

E toda a preparação para essa época do ano começa desde novembro, como destaca a empreendedora. A demanda grande já mostra a paixão de todos pelo doce, como detalha Fernanda. “O mais procurado é, sem dúvida, o chocotone. Este ano, temos recebido muitas encomendas de empresas para presentear colaboradores e clientes. E o chocotone é a escolha preferida. A irresistível combinação de chocolate faz dele uma opção difícil de errar. Também recebemos muitas encomendas para presente. Principalmente de sabores como chocolate com avelã e pistache”, conta a confeiteira.

União

Fernanda conta que o processo de produção do panetone também é um momento de união, já que a irmã dela e a mãe, Rafaela Viana e Flávia Viana, respectivamente, também trabalham com ela. Para além do trabalho, na família, a receita também é bastante degustada. “É um momento em família maravilhoso, muito esperado todos os anos. O cheiro do panetone saindo do forno combina com toda a atmosfera natalina, as frutas cristalizadas que também aparecem mais nessa época do ano. É um ritual anual aguardado com entusiasmo, simbolizando a união e a alegria familiar”, afirma.

O sonho de trabalhar com comida já era um projeto da família Viana, que se tornou realidade neste ano. Fernanda frisa que, foi a partir disso que ela e a família começaram se profissionalizar na área da confeitaria para, então, começaram as produções e as vendas. Inicialmente, a ideia era abrir um ponto físico, mas as encomendas começaram de modo on-line. Tudo isso para o público conhecer os produtos antes de partir para algo físico, conforme aponta a empreendedora.

Unindo amor pelo trabalho e experiência, Fernanda diz adorar as etapas de preparação dos panetones. “O processo segue um padrão básico, mas você vai modificando de acordo com o gosto, com os erros e acertos que só a prática vai trazer. O olhar para a massa e identificar se ela precisa de mais farinha. Ou se precisa ficar mais tempo na batedeira. Tudo isso é a experiência que traz. Os sabores também são testados, muitas vezes nós fazemos experimentos com mini panetones, com sabores diferentes. E, se der certo, vira receita”, diz.

Versões

“Oferecemos dois tipos de massa, uma para panetones doces e outra para os salgados. Nos doces, os chocotones com gotas de chocolate são populares, assim como os trufados, especialmente o novo sabor de pistache, que tem conquistado muitos paladares. Quanto aos panetones salgados, são novidades deliciosas com três opções de recheio: frango com requeijão, caprese com tomate seco, queijo e manjericão, e a irresistível versão de quatro queijos. Experimentar essas combinações únicas vale a pena para quem ainda não conhece”, completa Fernanda.

Na família Viana, a produção do doce virou um tradição e fonte de renda (Ivan Duarte / O Liberal)

Saiba como fazer um panetone caseiro

Ingredientes

Esponja:

15 g de fermento biológico fresco

3 colheres de farinha de trigo (sem fermento)

3 colheres de água morna.

Numa tigela amasse o fermento, adicione a água e a farinha de trigo. Misture tudo muito bem e cubra com um plástico filme e deixe descansar por 20 minutos

Massa:

4 colheres de açúcar

3 colheres de leite em pó

2 xícaras de farinha de trigo

60 g de manteiga (em temperatura ambiente)

1 colher pequena de essência de panetone

4 colheres de água

3 unidades de gemas

Modo de preparo:

Na batedeira com alça de gancho, misturando com uma espátula primeiro os secos e depois os molhados. Depois misture com a esponja. Bata por 10 a 12 min, a massa vai estar pronta. Abra a massa com um rolo, e você pode rechear com gotas de chocolate, frutas cristalizadas, ou com o doce que preferir. Feche a massa, deixe em formato de bola e coloque na forma. Deixe descansar dentro do forno desligado por 1 hora ou até que cresça bastante. Depois ligue o forno a 180° e deixe até dourar. Recheie o panetone por cima como preferir.

*Fonte: Fernanda Viana (confeiteira)