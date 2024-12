Cachorro surpreende ao responder comando e arranca risadas de tutores

Um momento inusitado envolvendo Max, o cachorro de uma família em Santo André (SP), ganhou as redes sociais. No vídeo, a dona de Max pede que ele "feche a boca" enquanto o animal a observa da escada. O que chamou atenção foi a resposta imediata do cão, que obedeceu prontamente ao comando.

A situação ficou ainda mais divertida quando internautas repararam na expressão de Max, que pareceu indignada. Um usuário comentou: “Nossa, precisava falar assim?”. A combinação de obediência e expressões faciais tornou o momento um sucesso entre os espectadores.

VEJA MAIS

A história de Max mostra que até mesmo animais podem protagonizar situações hilárias e inesperadas, encantando o público e reforçando o carisma dos bichos de estimação nas redes sociais.