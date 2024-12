VÍDEO: Cachorros em abrigo escolhem seus próprios brinquedos de Natal

Um vídeo comovente compartilhado por um abrigo está emocionando usuários nas redes sociais. Na gravação, vários cachorros de abrigo aparecem escolhendo seus próprios brinquedos de presente de Natal. O momento simples e cheio de significado está conquistando o coração de quem assiste. A gravação foi feita no Humane Educational Society, localizado em Chattanooga, Tennessee (EUA), e já conta com mais de 34 milhões de visualizações.

No vídeo, os brinquedos estão dispostos em uma fileira no chão, e os cães são convidados a escolher livremente o que desejam levar. Enquanto alguns são decididos e pegam um brinquedo imediatamente, outros passam tempo analisando as opções, cheirando e explorando antes de fazer sua escolha. A espontaneidade e personalidade de cada animal tornam o momento ainda mais especial.

Os comentários na publicação destacam o impacto emocional do vídeo. Uma usuária brincou sobre a indecisão de um pitbull, enquanto outros ressaltaram a felicidade evidente dos animais. “Não consigo sair desse vídeo, a felicidade deles”, escreveu uma pessoa. Outro comentário dizia: “Eu amo que cada um tem um estilo”. A ação não apenas trouxe alegria para os cães, mas também aumentou a visibilidade do trabalho do abrigo e inspirou gestos de solidariedade durante as festas de fim de ano.