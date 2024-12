VÍDEO: Cabo de vassoura impede acesso de cachorro a área de limpeza e atitude de pet diverte web

Um vídeo gravado em Carapicuíba, São Paulo, mostrou uma solução prática para impedir que um cachorro tenha acesso a áreas com produtos de limpeza. No registro, o tutor do animal usa apenas um cabo de vassoura para bloquear o caminho, e o animal, obediente, respeita o limite imposto.

Segundo o responsável pelo pet, a prática foi ensinada desde que o cachorro era filhote. A estratégia simples, mas eficaz, garantiu a segurança do animal, evitando o contato com substâncias químicas. Mesmo já crescido, o cão segue fiel ao hábito, demonstrando que uma barreira visual pode ser suficiente quando aliada a um treinamento consistente.

O vídeo gerou repercussão nas redes sociais, com internautas comentando sobre métodos semelhantes usados com seus pets. "Meu papai construiu uma muralha pra eu não passar pessoal, me salva!!!", brincou uma internauta. "Só tem tamanho né 😂 eles são maravilhosos", escreveu outra.

Especialistas reforçam que, embora criativa, essa abordagem deve ser acompanhada de supervisão, especialmente em locais onde há risco de intoxicação ou acidentes.