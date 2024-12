VÍDEO: Pinscher 'trava' ao encontrar cães maiores e reação conquista a internet

A reação inesperada do pequeno Thor, um pinscher, ao cruzar com dois cães maiores durante um passeio na rua, no Rio de Janeiro, tem conquistado a internet. Em um vídeo que viralizou, Thor fica completamente imóvel enquanto os cachorros se aproximam e começam a cheirá-lo. Evitando até o contato visual, ele parece "paralisado" diante da situação, arrancando risadas de quem assiste.

O momento hilário atinge seu ápice quando, após alguns segundos, os dois cachorros simplesmente se afastam, e Thor volta ao seu estado normal. O registro tem gerado uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Frases como "Ele evitando contato visual" e "Ele: vou nem respirar" mostram que o vídeo conquistou o público com seu humor espontâneo.

Além das risadas, a cena também despertou identificação entre donos de pets, que relataram situações parecidas em que seus animais exibiram reações inesperadas e engraçadas. O vídeo de Thor continua acumulando visualizações, consolidando-o como mais um fenômeno entre os amantes de pets online.