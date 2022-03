‘Verme do coração’: conheça a doença que atinge cães e gatos

A dirofilariose, também conhecida como 'verme do coração', está cada vez mais comum no Brasil. Transmitida por um mosquito, é causada por um parasita nematóide de aparência fina e comprida (Dirofilaria immitis). Ao picar o animal de estimação, as microfilárias caem na circulação e podem se instalar em diferentes órgãos, como pulmão e coração. Considerada uma doença grave, pode levar o pet a óbito.

VEJA MAIS

Transmissão

Os mosquitos transmissores mais comuns são dos gêneros Culex, Aedes e Anopheles. Se proliferam mais no verão e em cidades litorâneas. Os sintomas nos pets infectados são bem comuns e, por isso, dificultam o diagnóstico. Fraqueza, apatia, tosse e até mesmo respiração acelerada, dispneia (respiração rápida e curta) e perda de peso podem ser vistos em cães e gatos acometidos pela doença.

Tratamento

Depois do diagnóstico, o tratamento pode ser via oral, para matar os vermes e as microfilárias presentes na corrente sanguínea. É necessário rigor e muita disciplina dos tutores para que o tratamento seja efetivo e a saúde do pet não seja mais prejudicada.

Prevenção

Assim como os cuidados para evitar a infestação de mosquitos transmissores da dengue, o cuidado diário também é necessário para prevenir os pets dessa doença.

VEJA MAIS

Coleiras para os cães e pipetas para os gatos são acessórios que podem auxiliar os tutores a ter mais controle dos lugares por onde os pets circulam. Outra opção é a utilização de vermífugos. Alguns dias antes de ir a praia, administrar uma porção indicada pelo veterinário.

E o mais importante: donos pets sempre devem consultar regularmente um médico veterinário para avaliar a saúde de cachorros e gatos.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)