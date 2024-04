Rope Daddy: Veja quanto custa o cão mais caro do mundo

Já se perguntou quanto custa o cachorro mais caro do mundo? O Rope Daddy, da raça buldogue francês, equivale a cerca de 95 mil euros (R$605 mil na cotação atual). Caracterizado pela pelagem cor creme, olhos dourados e bochechas enormes, o “cachorro mais valioso do mundo” se tornou lucrativo devido à cabeça quadrada e o corpo enorme e musculoso, além das rugas ou dobras de pele na parte superior do nariz e entre os olhos.

Os detalhes “peculiares” são sinônimos da estética Big Rope, termo que se refere a cães com muitas rugas ou dobras acima do nariz. O que mais impressiona é o sua natureza extremamente amigável e temperamento equilibrado, sendo ótimos companheiros para crianças e outros cães.

Julian Montoya, tutor de um dos cães da raça, contou gastar 275 euros por mês, cerca de R$1.753 somente na alimentação do pet. Ao ano, são R$21 mil. Geralmente, o Rope segue uma dieta específica com carne crua, vegetais, iogurte grego, vitaminas, suplementos de saúde e cuidados restritos.

VEJA MAIS

Problemas de saúde

Apesar de ser um dos cães mais luxuosos e raros do mundo inteiro, o Rope Daddy tem pontos negativos, como diversos problemas de saúde. Para alguns especialistas, a raça nem deveria existir. Devido ao tamanho da pele dobrada, sujeira e umidade podem ficar presas dentro dela e causar infecções de pele, como dermatites ou infecções fúngicas.

O focinho achatado “fofo” também contribui para o surgimento de doenças respiratórias.“

Esses animais sofrem por causa de sua criação e conformação extremas”, afirmou a empresa Veterinary Voices UK, ao The Sun.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)