Cobra verde é capturada dentro de ônibus escolar

Uma cobra peçonhenta foi retirada de dentro de um ônibus de transporte escolar, em Chapecó, em Santa Catarina. A captura ocorreu na tarde da segunda-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista estava com o veículo parado na via pública, aguardando alunos e não soube informar como o animal entrou. Após a captura, a cobra foi solta em uma mata distante de residências.

De acordo como Universidade Estadual de Londrina, mesmo não tendo características de ofídio peçonhento, como presas inoculadoras de veneno ou fosseta loreal, o veneno da cobra verde pode causar alterações locais (ação proteolítica) e sistêmicas (ação hemorrágica).

"Apesar da relativa freqüência, os acidentes causados por cobra verde são em geral, oligossintomáticos, porque esta espécie é opistoglifodonte, isto é, possui os dentes inoculadores de veneno na região posterior do maxilar superior, dificultando a inoculação do veneno. Quando na mordedura são incluídos os dentes posteriores, as manifestações clínicas podem ser bastante expressivas: dor e edema local volumoso, aparecimento de equimoses (manchas escuras) e sangramentos. Este quadro, semelhante ao envenenamento botrópico, dificulta o diagnóstico nos casos em que não é possível identificar a serpente", explicou a Universidade Estadual de Londrina.