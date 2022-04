Alimentação animal: entenda a importância da alimentação adequada para saúde do seu pet

A alimentação é um importante pilar para a saúde e bem-estar de cães e gatos. Por isso, é fundamental que os tutores tenham conhecimento sobre a dieta ideal para o seu pet. Uma má alimentação pode acarretar sérios problemas de saúde, como obesidade e diabetes.

A médica veterinária especialista em endocrinologia animal, Fernanda Rodrigues, destaca os cuidados necessários para garantir uma boa alimentação aos animais e ressalta a importância do acompanhamento adequado. "Alimentação deles pode ser tanto ração quanto a alimentação natural, no entanto, é sempre importante se atentar a uma alimentação específica para a idade do pet e, caso tenha alguma doença, também considerar esse fator. Sempre interessante fracionar a quantidade total de 2-4 x ao dia e evitar oferecer quantidades maiores. Caso o tutor busque pela alimentação natural, importante fazer o acompanhamento com a nutróloga veterinária para não ter deficiência de vitaminas", explica.

"Ele vai considerar vários fatores como idade, doenças que o paciente tem, além da suplementação. Pois, a alimentação natural mesmo que seja composta por legumes e outros, precisa ser suplementada. O paciente mesmo 'comendo bem', corre o risco de ter deficiência de alguns nutrientes", acrescenta a especialista.

Aqueles tutores que têm o hábito ou que gostariam de fazer alimentação do pet com carne, o ideal é que a proteína seja cozida para evitar contaminação por bactérias. Na alimentação natural, é possível acrescentar também as vísceras, que possuem carga nutricional maior se comparado a carne bovina ou de frango dentre outros nutrientes.

A médica veterinária Fernanda Rodrigues explica que nem sempre a alimentação precisa taxativamente ser ração, mas pode ser outras coisas, desde que com atenção ao que faz parte de uma dieta sadia (Márcio Nagano / O Liberal)

Muita atenção à ração dos pets

Para os tutores que optarem por alimentar o pet com ração, a médica orienta que as rações devem ser escolhidas de acordo com a idade do animal ou doença que possa ter, pois já tem no mercado rações especiais (terapêuticas).

A rotina alimentar dos animais também pode ser composta por frutas como maça, banana, mamão, melão e melancia, mas atenção, evite frutas cítricas, abacate e uva. Outros alimentos que também não são recomendados para os pets são chocolate, café, cebola, alho, queijo, álcool, dentre outros.

LEIA MAIS

Na hora de oferecer as refeições, fique atento para não cometer erros que podem comprometer a qualidade do alimento e a saúde do animal. "Evitar de deixar as vasilhas com a ração exposta, sempre oferecer e após a refeição recolher as vasilhas. São nesses casos que acontecem as intoxicações por fungos nas rações, ainda mais na nossa região que é muito úmida. Algumas pessoas oferecem a alimentação 1 vez ao dia, isso não é bom, além de predispor a obesidade, gastrite e casos de torção gástrica em raças de cães grandes. Evitar os petiscos industrializados e priorizar as frutas como petisco, ou ate petisco com mais naturais encontrados em pet-shops", recomenda Fernanda Rodrigues.

Dienny percebeu que a alimentação de Lily poderia ser muito melhor e buscou alternativas. Os resultados foram visíveis desde o pêlo da donzela canina (Thiago Gomes / O Liberal)

Indo além da alimentação com ração

Há 10 anos, a cadela Lily entrou na vida da dona de casa Dienny Fontelle. Nos dois primeiros anos, a cadela foi alimentada somente com ração e sachês para cachorro que eram misturados na ração, mas com o passar do tempo a tutora percebeu que a dieta poderia ir além.

"Eu percebi que o pelo dela caía muito e era sem brilho, ela não tinha tanta energia que era esperada para uma cachorra da idade dela, dormia demais, o cocô quase vinha em forma de diarreia, e eu resolvi levá-la ao veterinário para verificar se estava tudo bem. Não deu nada de anormal nos exames, então, comecei a pesquisar sobre alimentação canina", descreve.

Dienny conta que na época acreditava não ser adequado introduzir proteínas de outros animais na alimentação de Lily, por isso iniciou dando algumas frutas como maçã e manga como lanche, depois foi adicionando as proteínas gradualmente, mais especificamente as vísceras, fígado, rim, moela e pulmão. "Fui observando o que ela gostava de comer, e fui mudando a alimentação de forma gradativa, fui tirando a ração aos pouquinhos, se ela fazia 3 refeições ao dia, um delas eu dava a proteína no lugar da ração. Após duas semanas a mudança era nítida", revela.

"O pelo não caía mais, ficou brilhoso, ela ficou com a energia de 3 cachorros, não parava quieta, brincava mais, respondia melhor aos comandos. Se tornou outra cachorra", afirma a tutora.

Mesmo sendo considerada uma "jovem senhora", Lily continua sendo uma cadela ativa, para alegria de seus tutores. "Quando a gente pega um pet para criar, temos que entender a responsabilidade que é isso, temos que pesquisar o que é melhor para ele, tanto em questão de alimentação como de ambiente, bem-estar e tudo mais. Para mim, a alimentação foi essencial porque é uma maior qualidade de vida para o animal, fora que ele fica muito mais saciado e retém todos os nutrientes que precisa", ressalta Dienny Fontelle.