Confira 10 alimentos que cães não podem comer

É uma característica bem comum dos cachorros ficar ao lado da mesa enquanto o tutor se alimenta. Mais comum ainda é a facilidade que aquele olhar "pidão" tem em convencer que ele merece um pouco do alimento consumido, mas saiba que oferecer comida, até em poucas quantidades, pode ser muito prejudicial para o animal de estimação. Veja a lista de alimentos proibidos para cães:

VEJA MAIS

Café

Atingindo diretamente o sistema nervoso, a cafeína pode provocar hiperatividade e tremores.

Chocolate

Esse alimento também possui cafeína e teobromina, substância encontrada no cacau e que pode causar intoxicação nos animais. O açúcar presente no chocolate também pode causar obesidade e diabetes no cão.

Abacate

A substância persina, nos cães, pode causar problemas intestinais, como diarreias e vômitos.

VEJA MAIS

Massa Crua

O processo de fermentação em massas de bolos e pães envolve a levedura que é alcoólica e o álcool pode causar uma intoxicação no pet.

Uva

Tanto para uvas frescas e em passas, a fruta precisa ser evitada. Com componentes tóxicos, pode causar falência renal.

Macadâmia

Presente em biscoitos e outros alimentos, essa noz precisa ser evitada porque pode causar fraqueza muscular, depressão e vômito no cão.

Cebola

Com o dissulfeto de n-propil, a capacidade do cão em transportar oxigênio pelo corpo pode ser reduzida. Com isso, anemia, fraqueza, falta de apetite e até desmaio podem se tornar frequentes.

VEJA MAIS

Leite

Esse alimento não é totalmente proibido, mas deve ser evitado. Pode gerar vômitos e diarréia causados por uma intolerância à lactose não diagnosticada.

Alho

Com uma substância parecida com a da cebola, a presença do tiossulfato pode fazer o seu pet ficar anêmico.

Alimentos gordurosos

Pizza, batata frita e outras frituras são proibidas. A gordura presente nesses alimentos podem gerar inflamação no pâncreas, a pancreatite.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)