VÍDEO: Fogos de fim de ano podem estressar e até matar animais de estimação

O uso dos fogos de artifícios para fins de entretenimento já é uma atividade bastante popularizada. Com a chegada das festas de final de ano, diversas campanhas nas redes sociais começaram a ser feitas com o intuito de conscientizar sobre os problemas desses explosivos na saúde dos animais. Além do estresse, a queima de fogos pode acarretar dor, pavor crônico de barulhos e até morte de pets.

Os animais são mais sensíveis aos fogos de artifício por conta da capacidade auditiva que é superior a dos humanos. Por esse motivo, os efeitos em cães, gatos e pássaros são mais intensos. Para a médica veterinária Andressa Leitão existem muitas outras maneiras de fazer comemorações. O uso de explosivos, além de perigoso para os humanos, incômodo para pessoas enfermas, idosos, gestantes e autistas, é também extremamente estressante e muitas vezes letal aos animais.

"É uma prática desnecessária, já que os riscos à saúde humana e animal são superiores aos benefícios. Já atendi animais que sofreram violência direta, vítimas de explosão causando lacerações em parte do corpo e de animais que sofrem acidentes, quedas ou atropelamento durante a fuga; também tem animais que acabam tendo convulsões e outros cardiopatas que descompensam após serem submetidos ao estresse causado pelo barulho", opina a especialista.

Essa agitação também é vista em pássaros, como os periquitos que são bem comuns em Belém. Durante as comemorações do Círio de Nazaré, por exemplo, o tradicional espetáculo da revoada de periquitos, na praça Santuário, no bairro de Nazaré, costuma diminuir por conta das constantes queimas de fogos. "As aves sofrem demais pelo estresse e muitas delas vão a óbito em decorrência do barulho excessivo e da onda de choque das explosões", aponta a veterinária.

Companhia é essencial durante a queima de fogos

A comerciante Nelma Diniz, de 39 anos, é tutora de um cãozinho da raça Chihuahua e, há dois anos, ela observou que o pequeno Bailey começou a ter medo dos fogos de artifício, especialmente quando são soltos próximos da residência da família. "Assim que ele escuta fortes barulhos, já começa a buscar um local para se esconder. Ainda não vivenciei nada mais grave durante a ocorrência dos fogos, mas não sei se com a idade dele ir avançando poderá ter mais pânico", explica.

O medo de ver o Bailey se machucar é tão grande que a família já organizou estratégias para prevenir a agitação do cão. "Quando sabemos que ocorrerão barulhos, como em comemoração de vestibular, jogos de futebol e datas festivas, sempre fica uma pessoa da família com ele no quarto fechado e com televisão ligada, dando o máximo de atenção. Nunca o deixamos sozinho quando sabemos que pode ocorrer algum evento desse tipo", conta a comerciante.

Essa é uma orientação essencial para garantir o bem estar animal: a companhia. A veterinária Andressa Leitão ainda adiciona que é necessário tentar isolar o ambiente que o animal esteja, fechando portas e janelas. Além disso, se o alvoroço for muito grave e constante, verificar com o veterinário a possibilidade de usar medicamentos tranquilizantes.

Por saber que muitos cães têm pânico de barulhos, Nelma Diniz é contra os fogos de artifício e opina sobre uma alternativa que poderia agradar a todos. "Para mim, os fogos teriam que ser só de forma visual, fogos de “vista” tornam o momento de comemoração muito mais especial, onde o barulho pouco fará diferença. Mas sei que desatrelar esse comportamento da sociedade será bem difícil. Poucos têm a conscientização do mal que podem causar a um cachorro", finaliza

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)