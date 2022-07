Chihuahua: características, cuidados e curiosidades do cachorro

Uma das raças mais conhecidas dos brasileiros, o Chihuahua não passa despercebido em nenhum lugar. Considerado um dos menores cães do mundo, ele é dono de um latido muito forte e se engana quem pensa que o Chihuahua é inofensivo. A raça é considerada uma das mais antigas, corajosas e atrevidas que existem. Além de tudo isso, possui um olhar meigo, que encanta os tutores, e sempre mantém um vínculo afetivo duradouro com quem o acolhe. Confira as características, cuidados e curiosidades do cachorro:

Características

O latido do Chihuahua não é a única característica marcante. Esses cãezinhos também possuem outros traços peculiares, como serem extremamente ativos e velozes. Além disso, também são muito corajosos e destemidos, ao notar qualquer barulhinho, por menor que seja, eles logo correm até o local para saber o que está acontecendo. Além disso tudo, os Chihuahua também são brincalhões e extremamente fiéis aos tutores. Porém, a raça não é muito amigável com estranhos, principalmente com as crianças.

Quanto às características físicas, a raça pertence à família dos “toys”, devido ao tamanho pequeno. Eles chegam a medir cerca de 15 - 22 centímetros e pesam apenas 3 quilos. Já olhos, têm formato redondo, são grandes e com coloração escura.

Apesar do chihuahua pelo curto (macio e brilhante) ser o mais comum, existem outras variações de chihuahua pelo longo (que possui uma pelagem (liso ou ondulado – nas orelhas, pescoço e cauda). Algumas pessoas acreditam que estes sejam assim devido o cruzamentos entre chihuahuas, yorkshires e papillons. Estes pets também possuem algumas cores bem variadas. As mais vistas da raça são:

fulvo

dourado

branco com dourado

marrom-chocolate

cinza-prateado

preto

Chihuahua filhote (Reprodução: Pixabay)

Saiba quais são os principais cuidados:

Quando muito nervosos ou estressados, os Chihuahua podem tremer e passar mal , evite deixar seu pet em situações desconfortáveis para ele.

, evite deixar seu pet em situações desconfortáveis para ele. O Chihuahua é um pet que possui bastante energia. E o melhor é que ele pode se exercitar correndo dentro de casa. Sempre se certifique de que ele gastou as energias acumuladas.

é um pet que possui bastante energia. E o melhor é que ele pode se exercitar correndo dentro de casa. Sempre se certifique de que ele gastou as energias acumuladas. A raça pode ter muitos problemas com as lágrimas, que mancham seu pelo e incomodam na área dos olhos. Além de acumular sujeira na orelha. Limpe com frequência utilizando produtos para pets.

Chihuahuas são muito sensíveis ao frio, sendo preciso ter cuidado redobrado no inverno. Mantenha seu pet sempre dentro de casa e, se possível, compre roupas para ele usar nos períodos mais frios.

são muito sensíveis ao frio, sendo preciso ter cuidado redobrado no inverno. Mantenha seu pet sempre dentro de casa e, se possível, compre roupas para ele usar nos períodos mais frios. A raça pode acumular bastante placa bacteriana (tártaro) nos dentes, resultando em mau hálito e problemas mais graves. Escove os dentes do cãozinho ou realize limpezas periódicas com seu médico veterinário de confiança.

Embora seja um cachorro com expectativa de vida alta, o chihuahua pode ter alguns problemas cardíacos que merecem atenção, além de problemas oculares, como glaucoma.

pode ter alguns problemas cardíacos que merecem atenção, além de problemas oculares, como glaucoma. Alimente com ração de qualidade, se atente para problemas intestinais e tome cuidado com obesidade, pois são problemas comuns entre os chihuahuas .

. Escove sempre que der banho e corte as unhas.

Dê remédio para verme sempre que o veterinário indicar.

Chihuahuas podem ser criados em apartamento?

Sim. Devido o temperamento, o chihuahua é um pet para apartamento. Mas, ainda que o chihuahua se adapte bem a apartamentos, é importantíssimo ter um espaço para ele brincar, correr e gastar a energia acumulada

O que o Chihuahuas não gosta?

Eles não gostam de mudar de residência. Eles são felizes vivendo suas vidas em um só lugar. Quem possui uma vida altamente “móvel”, deve considerar uma raça diferente.

Eles não gostam muito de barulho, apesar de eles próprios fazerem barulho.

A raça não gosta de competir a atenção com outros pets.

Os chihuahuas não gostam de ser carregados. Eles gostam de correr, caminhar e brincar, não sendo um acessório de moda - como muitos famosos costumam mostrar em fotos.

não gostam de ser carregados. Eles gostam de correr, caminhar e brincar, não sendo um acessório de moda - como muitos famosos costumam mostrar em fotos. Não são viajantes e não gostam de ficar confinados.

Pode dar banho em filhote de chihuahuas?

Dê um banho por mês no chihuahua. Com escovação regular, não é preciso dar banhos com muita frequência. A menos que ele tenha se metido com algo fedido ou sujo. Além disso:

não utilize shampoos humanos para lavar um cão, pois você pode acabar removendo os óleos essenciais da pele dele.

Utilize água morna.

Ao terminar, Seque-o com uma toalha. Não deixe que o cão se seque naturalmente. Por conta do tamanho diminuto, a temperatura corporal dos chihuahuas podem cair rapidamente.

Chihuahua mesclado (Reprodução: Pixabay)

Quantas vacinas um chihuahua tem que tomar?

60 dias de vida: 1ª dose da vacina V10 ou V8;

Entre 81 e 90 dias de vida: 2ª dose da V10 ou V8;

Entre 111 e 120 dias de vida: 3ª dose da V10 e a dose única da antirrábica.

Curiosidades:

Pode viver geralmente de 14 a 18 anos.

Se você tiver filhos pequenos, o Chihuahua competirá com eles pela atenção.

competirá com eles pela atenção. Um Chihuahua pode ser mordedor, apesar de não causarem danos graves na maioria das vezes.

pode ser mordedor, apesar de não causarem danos graves na maioria das vezes. Eles gostam de ter espaço pessoal e são muito territoriais. A raça pode ser bastante agressiva se um membro da família se intromete no que o cão definiu como seu espaço.

Chihuahuas são saltadores. Eles podem pular mais de meio metro.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)