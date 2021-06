O que significa a tosse para o pet?

É um reflexo protetor do sistema respiratório, quase essencial para a vida, cuja função é eliminar materiais irritantes das vias respiratórias, através da passagem forçada e rápida de ar para o exterior.

A tosse é desencadeada por qualquer agente irritante que entre em contato com a superfície da glote, da traqueia ou de um brônquio, tais como gases irritantes, poeiras, liberação de histamina e outros estímulos.

No pulmão, existem três tipos de receptores. Estes receptores são terminações nervosas não mielinizadas que se ramificam entre células epiteliais na traqueia, na laringe, nos grandes brônquios e nas vias respiratórias intrapulmonares.

Os sinais sensoriais são transmitidos para o bulbo raquidiano e, posteriormente, os sinais motores são transmitidos de volta para o sistema respiratório e para a laringe, a fim de provocar a tosse. Através da estimulação destes receptores é provocada a tosse bem como bronco constrição, secreção de muco e respiração superficial rápida, todos com a mesma finalidade: eliminar o agente irritante do sistema respiratório. Ocorre, inicialmente de forma muito intensa, a contração dos músculos expiratórios, produzindo uma pressão muito elevada em nível pulmonar, enquanto que as cordas vocais permanecem fechadas.

Subitamente, ocorre a abertura das cordas vocais, permitindo a saída do ar sob pressão dos pulmões sob forma explosiva. Assim, toda matéria estranha indesejável é eliminada das vias respiratórias.

Ossos

Ossos de couro podem se tornar muito perigosos se o seu cão conseguir arrancar pedaços grandes e engoli-los de uma só vez. Estes pedaços podem causar bloqueio no intestino ou na garganta do seu bichão. Sempre que o seu cachorro tiver roído um destes ossos até um tamanho que caiba inteiramente em sua boca é hora de jogar este pedaço fora. Outra solução ideal para cães que arrancam pedaços dos ossos de couro é substituí-los por uma bola no tamanho certo para o seu peludo.

Período de socialização canina

De 21 a 49 dias de vida, é quando o filhotinho aprende os comportamentos específicos que fazem dele um cachorro. Por isso é tão importante não tirar o filhote da ninhada antes de 7 semanas de vida. É durante este período que ele aprende noções de higiene, respeito à hierarquia, e a ser disciplinado. Com os irmãozinhos ele aprende o jogo "dominante x dominado".

O período de socialização com humanos é de 7 a 12 semanas de vida. Este é o melhor período para o filhote se juntar à sua nova família. Esta também é a melhor época para introduzi-lo às coisas que farão parte da sua vida. Por exemplo, automóveis, outros animais, crianças, idosos, sons, etc. Tudo aprendido nesta fase é permanente.