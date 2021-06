Animal acima do peso? Veja quatro exercícios que vão ajudar o pet emagrecer de forma leve e saudável

Os animais de estimação acima do peso podem ter uma aparência encantadora aos olhos dos seus donos. No entanto, é importante estar atento para as consequências que o sobrepeso pode ocasionar negativamente na vida deles, como doenças cardíacas, dificuldade para respirar e a sobrecarga das articulações.

Mas, afinal, como um animal pode ser considerado acima do peso? A tarefa não é fácil, principalmente para leigos, porque diferente do corpo humano, há inúmeras raças de cães, gatos, entre outros bichanos. Por isso, especialistas alertam para a importância de levá-lo a um veterinário.

Vale ressaltar, que tomar qualquer atitude sem uma orientação profissional, como reduzir a quantidade de ração, como uma alternativa de emagrecer de forma descoordenada e forçada, pode prejudicar o consumo de proteínas, vitaminas e minerais do bichinho.

Por isso, é de extrema importância levar o animal a um médico veterinário, no qual fará uma análise mais detalhada, prescreverá exames e irá propor mudanças de hábitos na rotina do animal de forma segura e eficaz.

Os exercícios físicos para o pet emagrecer, de forma saudável, devem ser sempre analisados de maneira que não haja danos prejudiciais ao animal. Pensando em uma forma de ajudar o tutor, a Redação Integrada do portal O Liberal.com separou quatro atividades que podem ser feitas com o animal de forma leve e, que ao mesmo tempo, deêm um momento prazeroso entre o dono e o bichinho. Confira:

Passeios ao ar livre

O ator de praticar corridas com o seu animal de estimação pode ajudar no estímulo do emagrecimento. Além de oferecer a ele um maior contato com a natureza, momento 'relax'. Contudo, é importante levar em consideração se o cachorro apresenta algum tipo de problema de saúde. Se houver, evite exercícios de grande impacto e opte por uma caminhada.

Subir e descer escadas

Pode ser considerado uma atividade simples, mas ajudará bastante o animal a queimar o excesso de calorias e fazê-lo gastar energia. O estímulo pode ser feito dentro da própria casa do tutor. Mas, vale destacar que se o animal não quiser, não force-o.

Em casos de cachorros que são obesos de fato, o exercício pode ser de alto impacto e deve ser evitado por comprometer a estrutura óssea e as articulações.

Brincadeiras com objetos

Essa atividade pode ser considerada uma das melhores para promover o entretenimento do animalzinho, o que gera, consequentemente, uma perda de caloria. Pode-se brincar de jogar gravetos, bolinhas e arcos, entre outros brinquedos.

Assim como criar circuitos de atividades mais emboloradas que vão fazer, por exemplo, o cão queimar mais energia. Neste caso, em brincadeiras mais intensas, é importante que a prática seja uma recomendação médica.

Exercícios na água

A natação para o cachorro é uma excelente alternativa para auxiliar no emagrecimento do animal. Mas, durante o circuito, é importante que o dono não deixe ele nadar sozinho, sempre esteja vigilante para evitar um possível afogamento.

Caso o tutor não tenha uma piscina, a brincadeira poderá ser feita no quintal com uma mangueira. Além de ser um momento divertido, é ótimo para refrescar o pet em dias de calor.