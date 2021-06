Qual é a melhor idade para se começar a treinar um cachorro?

O quanto antes melhor. Filhotes de 2 a 6 meses deveriam participar de classes de socialização que funcionam como Jardim de Infância, ou seja, o filhote aprende a se relacionar com pessoas estranhas, outros cachorros, ambientes novos e novas situações.

O treinamento formal de obediência básica pode ser iniciado a partir do 6º mês de vida do cãozinho, mas não se esqueça de que ele será um "crianção" até aproximadamente 2 anos, portanto muita paciência é necessária e muita diversão também.

O melhor é começar assim que o filhote chegar a casa. Quanto mais novo o cachorro, mais fácil dele aprender certo da primeira vez, o que é sempre mais fácil do que corrigir velhos hábitos. Mas não se desespere, sempre é tempo de ensinar um truque novo para um cachorro velho.

Medo de passear

Esse tipo de comportamento é sinal de que algo não vai (ou não foi) bem. Para tentar ajudar o cão a superar os temores o que você precisa fazer é dessensibilizá-lo. Ou seja, fazer com que ele perca o medo gradativamente e volte a se tornar confiante. Se ele estiver muito desconfiado para deixar por a coleira, ofereça algum petisco tentador enquanto você fala com uma voz tranquila. "Vamos passear (nome do cão), vamos". Tente por uns 2 ou 3 dias e quando ele já estiver se sentindo confortável, é hora de levá-lo para a rua.

Comece escolhendo horários que sejam bem calmos e saia sem pressa. Leve com você uns pestiquinhos, ou um brinquedo que ele goste muito, para que ele possa se sentir mais seguro. Comece dando voltinhas bem curtas e só em locais que ele já conheça. Insista por mais 3 ou 4 dias e quando ele ficar mais confortável vá aumentando as distâncias. Use sempre palavras encorajadoras e se ele empacar em algum ponto, abaixe-se, chame-o em sua direção e dê um pequeno puxão na guia. Tenha paciência e tente fazer os passeios experiências agradáveis para vocês dois.

Cão e gato vivendo em harmonia

• De preferência, o relacionamento deve ser iniciado enquanto os dois animais são filhotes, até os 4 meses, pois é nessa época que os pets formam os laços sociais.

• A apresentação deve ser supervisionada pelos donos, o ideal é que os pets estejam no colo e na mesma altura, mostrando que são iguais.

• Durante o primeiro contato, ambos devem receber a mesma quantidade de carinho e atenção, evitando o ciúme.

• Para que os filhotes associem a relação a algo positivo, é interessante que recebam guloseimas e presentes durante os contatos iniciais. Sempre que se encontrarem, algo bom deve acontecer.

• Durante toda a relação, os animais devem ser tratados como iguais, inclusive nos momentos de disciplina.

• Se um dos pets é mais velho e já domina o ambiente, a apresentação deve ocorrer em um ambiente neutro (fora da casa ou do espaço do pet) e de forma gradual.

• Em nenhuma situação de sociabilização entre as espécies devem ser usadas técnicas punitivas e abusivas. Elas tendem a piorar a relação, pois os pets associam os encontros a situações ruins.