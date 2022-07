Cachorro vomitando? Saiba o que pode ser

Ver o cachorro vomitando ou apresentando algum sinal de desconforto costuma gerar bastante preocupação aos seus tutores e apresentar indícios de que algo não está bem com o cãozinho, problemas esses que vão desde a sua própria alimentação a transtornos como a ansiedade. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou o que pode ser o vômito no pet, o que fazer e suas causas. Confira!

Cachorro vomitando: causas

O vômito no cachorro, assim como nos humanos, pode ser indício de que algo não está bem. Ingestão de um alimento indevido, estômago vazio, alterações no fígado e intolerância à ração podem ser alguns causadores do vômito, no entanto, um sinal importante que deve ser observado é a coloração do conteúdo expulsado.

Vômito amarelo

Na maioria das vezes, o vômito amarelado é uma forma de defesa do organismo do cachorro, geralmente ocasionada pela ação da bile, uma substância produzida pelo fígado e liberada pela vesícula biliar. Às vezes, o cão fica por muito tempo de estômago vazio e essa substância acaba irritando o estômago. É sempre bom ficar atento a frequência desse vômito, pois outros problemas como alteração no fígado, ansiedade e dor podem ocasionar a ação.

Vômito verde

O vômito verde também pode ter as mesmas causas do amarelo, no entanto, o esverdeado indica a quantidade de bile presente.

Vômito com espuma branca

O vômito com espuma branca pode ser um problema mais difícil de identificar, mas observar se o cãozinho apresenta sintomas como tosse ou febre é crucial para o diagnóstico do veterinário. Entre as causas mais frequentes, pode-se citar a intoxicação alimentar, náuseas, indigestão, refluxo e inflamações no estômago ou intestino.

É crucial que o tutor observe a coloração e sintomas que o cãozinho apresenta. (Foto: Freepik)

Vômito com sangue

O vômito com sangue traz muita preocupação ao tutor do cachorro. Entre as causas comuns estão as lesões internas, ingestão de objetos pontiagudos ou estranhos, verminoses, coagulopatia, doença do carrapato e outras doenças mais graves.

Vômito marrom

Além de algum problema alimentar, que é bastante comum, o vômito marrom também pode indicar que o pet está mexendo em suas próprias fezes. Alguns cães possuem o hábito de comer os resíduos, algo chamado de coprofagia. Essa ação é ocasionada por problemas como ansiedade, submissão e necessidade de atenção.

Vômito e diarreia

O vômito acompanhado da diarreia pode ser uma intolerância alimentar no cãozinho. Mas vale ressaltar que doenças como giárdia, parvovirose e cinomose também podem gerar esses sintomas.

Cachorro vomitando: saiba o que fazer

Além de observar o que anda acontecendo com o pet, levá-lo imediatamente em um veterinário é a atitude ideal que o tutor deve tomar. Lá, o animal passará por exames e poderá fazer o tratamento adequado para tratar o desconforto ou descobrir possíveis doenças.

