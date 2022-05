Veja como solicitar castração gratuita de cachorros e gatos em Belém

Ter um animal de estimação envolve muito amor e cuidados com a saúde, mas se engana quem resume o bem estar animal a qualidade dos alimentos. A saúde do pet pode ser tão complexa quanto a de um humano. Uma das formas de garantir o crescimento saudável de cães e gatos é a castração. Além de prolongar a vida do pet, evita as ninhadas indesejadas e possíveis abandonos.

A castração também evita a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os animais, como o Tumor Venéreo Transmissível (TVT). Para isso, a Redação Integrada de O Liberal preparou uma lista com três lugares que oferecem esse serviço de forma gratuita. Confira.

VEJA MAIS

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), oferece dois locais para castrações gratuitas, são eles: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia.

Para ser atendido no hospital, o tutor deve seguir as seguintes orientações:

Morar em Belém;

Fazer o cadastro no local, onde pode cadastrar até 10 animais;

A partir do cadastro, ele liga para o hospital e marca o exame pré-operatório para em seguida agendar o procedimento.

Documentos necessários para ser atendido no hospital:

RG;

CPF;

Comprovante de residência nominal e de Belém;

Comprovante de renda de até 2 salários mínimos.

Já no CCZ, é necessário fazer um cadastro prévio com os seguintes documentos:

Comprovante de residência;

RG;

CPF;

NIS - Número de Inscrição Social.

No Zoonoses, é permitido cadastrar até 3 animais. Além disso, ambos os lugares oferecem outros serviços de maneira gratuita. A vacinação antirrábica é garantida no CCZ, já no hospital, consultas, exames, cirurgias e atendimento de urgência.

VEJA MAIS

Vida Digna - Ufra

Outro local que oferta a castração gratuita é o Projeto Vida Digna, que é um programa de extensão que existe desde 2010 do Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira (Hovet) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). O serviço é para cães e gatos de tutores de baixa renda.

No local, cada tutor pode cadastrar até 2 animais de cada vez e são aceitos cães e gatos, SRD (sem raça definida), machos e fêmeas, com idade de 6 meses a 6 anos incompletos. Para realizar o cadastro, é necessário:

RG;

Comprovante de baixa renda, como o Número do Cadastro Único (CadÚnico);

Conta de energia.

O cadastro é realizado na sala do Projeto Vida Digna, anexo ao prédio do Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira (Hovet/Ufra), no horário das 09 às 11 horas, de segunda a sexta-feira. Não precisa levar o animal no cadastro.

Como forma de contribuição social, para realizar a castração pelo Projeto, é exigido também que seja realizada e comprovada uma doação de sangue na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Pará (Hemopa).

O tutor ou qualquer outra pessoa pode fazer essa doação, só precisa pedir que seja para o projeto e depois levar essa comprovação na Universidade. Após esse processo, a equipe entra em contato pelo telefone cadastrado, para agendar a coleta de sangue do animal, hemograma e posterior castração.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)