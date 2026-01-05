Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos está ‘no comando’ da Venezuela

A declaração foi feita nesse domingo (4), a bordo do Air Force One, em retorno a Washington após as festas de final de ano

Lívia Ximenes
Donald Trump afirma controle estadunidense sobre a Venezuela (Jim Watson / AFP)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que o país norte-americano está “no comando” da Venezuela. A declaração foi feita nesse domingo (4), em retorno a Washington após as festas de final de ano, a bordo do Air Force One. Sob as ordens de Trump, no último sábado (3), os EUA bombardeou a nação sul-americana e o Chefe de Estado Nicolás Maduro foi capturado.

Durante o voo, Trump disse que os Estados Unidos assumiu o comando direto sobre a Venezuela. Além de Maduro, a esposa do presidente venezuelano, Cilia Flores, também foi levada. Na fala, o Líder dos EUA também endureceu o tom contra Colômbia, Cuba, Irã e Rússia.

Donald Trump

Nicolás Maduro

Venezuela

Venezuela X EUA
Mundo
